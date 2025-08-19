Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. wtorek, 19 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Chełm

Dzisiaj
9:24
Strona główna » Chełm

Straż Graniczna wydaliła dwóch obywateli Ukrainy. Organizowali nielegalną migrację przez granicę z Białorusią

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
Udostępnij A A
(fot. NOSG/nadesłane)

Dwóch obywateli Ukrainy, w wieku 31 i 25 lat, zostało wydalonych z Polski decyzją straży granicznej. Mężczyźni byli zaangażowani w proceder organizowania nielegalnej migracji. Przez najbliższe pięć lat nie będą mogli wrócić do Polski ani wjechać do żadnego kraju strefy Schengen.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Zatrzymani po wyjściu z aresztu

Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Okazało się, że zatrzymani obywatele Ukrainy właśnie opuścili Zakład Karny w Białej Podlaskiej, gdzie przebywali w tymczasowym areszcie. Usłyszeli wcześniej zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy.

Podczas weryfikacji ustalono, że wobec obu cudzoziemców wydano decyzje o zobowiązaniu do powrotu. Jak podkreśla straż graniczna, podstawą takich decyzji było naruszenie względów obronności i bezpieczeństwa państwa oraz interesu Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcjonariusze doprowadzili mężczyzn do granicy i przekazali ukraińskim służbom granicznym.

Organizowali nielegalne przekroczenie granicy

Ustalono, że 31- i 25-latek działali jako kurierzy. Wspólnie z innymi osobami zorganizowali 12 obywatelom Afganistanu przekroczenie granicy z Białorusi do Polski wbrew przepisom – bez wymaganych dokumentów i poza wyznaczonymi przejściami granicznymi.

Zgodnie z polskim prawem takie działania traktowane są jako przestępstwo. Artykuł 264 § 2 kodeksu karnego przewiduje karę od 6 miesięcy do 8 lat więzienia za nielegalne przekroczenie granicy lub pomocnictwo w tym procederze.

Skala zjawiska

Straż Graniczna przypomina, że przewożenie osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, jest również uznawane za organizowanie nielegalnej migracji.

– Od początku roku funkcjonariusze NOSG, zatrzymali już ponad 100 osób, które próbowały odwieźć nielegalnych migrantów od granicy państwowej w głąb kraju oraz nie dopuścili do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Białorusi do Polski, grupie ponad 1000 osób – zaznacza kpt. Dariusz Sienicki.

 

Kierwiński o bezpieczeństwie, inwestycjach i nowych technologiach
galeria
na granicy

Kierwiński o bezpieczeństwie, inwestycjach i nowych technologiach

Obywatel Syrii oskarżony o przerzut 160 migrantów przez granicę

Obywatel Syrii oskarżony o przerzut 160 migrantów przez granicę

Przemytnicy przekraczając granicę, przekraczają również granice pomysłowości

Papierosy pod kruszywem – przemytnicza pułapka na granicy

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
imigranci Nadbużański Oddział Straży Granicznej NOSG nielegalna migracja nielegalni imigranci

Pozostałe informacje

Zestaw słuchawkowy beyerdynamic MMX 150 wireless

beyerdynamic: nowe i bezprzewodowe słuchawki dla graczy

749 i 999 złotych – na tyle beyerdynamic wycenia swoje nowe, bezprzewodowe słuchawki dla graczy. Premiera juz dziś na targach gamescom 2025 w Kolonii.
Prokuratura chce aresztu dla myśliwego podejrzanego o zabicie człowieka

Prokuratura chce aresztu dla myśliwego podejrzanego o zabicie człowieka

Do Sądu Rejonowego w Lubartowie trafił wniosek o areszt dla 40-letniego myśliwego, podejrzanego o śmiertelne postrzelenie 60-latka podczas polowania w miejscowości Młyniska (pow. lubartowski). Według prokuratury mężczyzna oddał strzał z „pogwałceniem wszelkich zasad obowiązujących myśliwego”.
Tak mieszkanie socjalne w Międzyrzecu Podlaskim wygląda po lokatorze, które opuścił je i zniknął

Nie płacą czynszu i robią chlew w mieszkaniach. Zmora samorządu

Rekordzista ma dług za czynsz wynoszący 115 tys. zł. W sumie, zaległości za mieszkania socjalne w Międzyrzecu Podlaskim sięgają 3,5 mln zł.
Czternastki dla emerytów i rencistów. Kiedy wypłaty w 2025 roku i ile wyniosą?

Czternastki dla emerytów i rencistów. Kiedy wypłaty w 2025 roku i ile wyniosą?

Już pod koniec sierpnia pierwsi seniorzy dostaną tzw. czternastki. Dodatkowe świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafi na konta większości emerytów i rencistów we wrześniu 2025 roku. Sprawdź, komu i w jakiej wysokości przysługuje.
Wielka góra odpadów i sporo kasy do wydania
galeria

Wielka góra odpadów i sporo kasy do wydania

Półtora miesiąca strażacy ochotnicy z Krasnobrodu zbierali złom i elektroodpady. Mieli tego sporo. Już spieniężyli. Bardzo się cieszą.

Na liczniku 203 km/h, na koncie 15 pkt karnych, a w kieszeni mniej o 2,5 tys. zł

Na liczniku 203 km/h, na koncie 15 pkt karnych, a w kieszeni mniej o 2,5 tys. zł

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 44-letni kierowca Audi, który po krajowej S17 poruszał się z prędkością ponad 200 km na godzinę. Mężczyzna został ukarany wysokim mandatem i punktami karnymi.
Straż Graniczna wydaliła dwóch obywateli Ukrainy. Organizowali nielegalną migrację przez granicę z Białorusią

Straż Graniczna wydaliła dwóch obywateli Ukrainy. Organizowali nielegalną migrację przez granicę z Białorusią

Dwóch obywateli Ukrainy, w wieku 31 i 25 lat, zostało wydalonych z Polski decyzją straży granicznej. Mężczyźni byli zaangażowani w proceder organizowania nielegalnej migracji. Przez najbliższe pięć lat nie będą mogli wrócić do Polski ani wjechać do żadnego kraju strefy Schengen.
Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Po spotkaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Białym Domu przywódca USA spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Czego Rosjanie chcą od Ukrainy i w jakiej sytuacji znajdują się nasi wschodni sąsiedzi? Jaka obecnie panuje atmosfera na arenie międzynarodowej? Rozmawiamy o tym z dr. hab. Wojciechem Janickim, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Na pierwszym treningu Startu pojawiło się już czterech Amerykanów, w tym Elijah Hawkins

PGE Start Lublin wrócił do treningów. Pełny skład w środę

Zgodnie z planem, w poniedziałek na pierwszym treningu spotkali się koszykarze PGE Startu. Na razie w Lublinie pojawiło się 11 zawodników. W kolejnych dniach do drużyny dołączą: Chris Clark (wtorek) oraz Trey Tennyson (środa).
Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niecałe 3 tygodnie pozostały do Narodowego Czytania 2025. W tym roku posłuchamy utworów Jana Kochanowskiego. Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie szykuje coś wyjątkowego.

Ekstraliga U24: Motor Lublin musiał uznać wyższość Beckhoff Sparty Wrocław

Ekstraliga U24: Motor Lublin musiał uznać wyższość Beckhoff Sparty Wrocław

W poniedziałek młodzi żużlowcy Motoru Lublin odrobili zaległości. Niestety, „Koziołki” przegrały w Ekstralidze U24 z Beckoff Spartą Wrocław 41:49.
Fundacja Sztukmistrze: Radiant 2.0
PROGRAM
26 września 2025, 0:00
galeria

Cyrkulacje 2025: Wszystkie akrobacje i atrakcje

12. Wschodnioeuropejski Festiwal Cyrku Współczesnego Cyrkulacje. Kiedy? od 26 września do 12 października. Gdzie? W Centrum Spotkania Kultur. Co w programie? Spektakle mistrzów współczesnego cyrku, Konkurs Etiud i premiery.
Tragiczny wypadek w Poizdowie

Tragiczny wypadek w Poizdowie

78-letni kierowca Peugeota wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej Hondzie kierowanej przez 42-letniego mieszkańca gminy Wisznice. 42-letni kierowca Hondy został przewieziony do szpitala. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować.
Radny pyta o bezpieczeństwo podczas meczu Maccabi Tel Aviv – Dynamo Kijów w Lublinie

Radny pyta o bezpieczeństwo podczas meczu Maccabi Tel Aviv – Dynamo Kijów w Lublinie

Radny Miasta Lublin Tomasz Gontarz (PiS) złożył interpelację do prezydenta Krzysztofa Żuka w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas meczu Maccabi Tel Aviv – Dynamo Kijów, który odbędzie się 28 sierpnia na Motor Lublin Arenie. Powodem są obawy związane z niedawnymi antypolskimi incydentami na stadionach.
Motocyklista bez uprawnień, za to po alkoholu, Jazda skończyła się na drzewie

Motocyklista bez uprawnień, za to po alkoholu, Jazda skończyła się na drzewie

Motocyklista trafił do szpitala, a policjanci ustalili, miał ponad promil alkoholu, że nie miał uprawnień, a sam motocykl nie był dopuszczony do ruchu.

Najnowsze
Zestaw słuchawkowy beyerdynamic MMX 150 wireless

12:53 beyerdynamic: nowe i bezprzewodowe słuchawki dla graczy

12:44

Prokuratura chce aresztu dla myśliwego podejrzanego o zabicie człowieka

12:06

Nie płacą czynszu i robią chlew w mieszkaniach. Zmora samorządu

11:32

Czternastki dla emerytów i rencistów. Kiedy wypłaty w 2025 roku i ile wyniosą?

10:59

Wielka góra odpadów i sporo kasy do wydania

10:11

Na liczniku 203 km/h, na koncie 15 pkt karnych, a w kieszeni mniej o 2,5 tys. zł

09:24

Straż Graniczna wydaliła dwóch obywateli Ukrainy. Organizowali nielegalną migrację przez granicę z Białorusią

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Zestaw słuchawkowy beyerdynamic MMX 150 wireless

beyerdynamic: nowe i bezprzewodowe słuchawki dla graczy

Prokuratura chce aresztu dla myśliwego podejrzanego o zabicie człowieka

Prokuratura chce aresztu dla myśliwego podejrzanego o zabicie człowieka

Tak mieszkanie socjalne w Międzyrzecu Podlaskim wygląda po lokatorze, które opuścił je i zniknął

Nie płacą czynszu i robią chlew w mieszkaniach. Zmora samorządu

Czternastki dla emerytów i rencistów. Kiedy wypłaty w 2025 roku i ile wyniosą?

Czternastki dla emerytów i rencistów. Kiedy wypłaty w 2025 roku i ile wyniosą?

Wielka góra odpadów i sporo kasy do wydania
galeria

Wielka góra odpadów i sporo kasy do wydania

Na liczniku 203 km/h, na koncie 15 pkt karnych, a w kieszeni mniej o 2,5 tys. zł

Na liczniku 203 km/h, na koncie 15 pkt karnych, a w kieszeni mniej o 2,5 tys. zł

Zestaw słuchawkowy beyerdynamic MMX 150 wireless

beyerdynamic: nowe i bezprzewodowe słuchawki dla graczy

Prokuratura chce aresztu dla myśliwego podejrzanego o zabicie człowieka

Prokuratura chce aresztu dla myśliwego podejrzanego o zabicie człowieka

Tak mieszkanie socjalne w Międzyrzecu Podlaskim wygląda po lokatorze, które opuścił je i zniknął

Nie płacą czynszu i robią chlew w mieszkaniach. Zmora samorządu

Czternastki dla emerytów i rencistów. Kiedy wypłaty w 2025 roku i ile wyniosą?

Czternastki dla emerytów i rencistów. Kiedy wypłaty w 2025 roku i ile wyniosą?

Wielka góra odpadów i sporo kasy do wydania
galeria

Wielka góra odpadów i sporo kasy do wydania

Na liczniku 203 km/h, na koncie 15 pkt karnych, a w kieszeni mniej o 2,5 tys. zł

Na liczniku 203 km/h, na koncie 15 pkt karnych, a w kieszeni mniej o 2,5 tys. zł

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Tomasz Obszański został jednym z etatowych doradców Prezydenta RP
film

Rolnik z Tarnogrodu i ekonomista z Zamościa wśród doradców Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie
film

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

film
Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film
wideo

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film
(Nie)Wyparzona Gęba

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
film
WTOREK NA DZIELNI

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film
tylko u nas

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film
NASZA AKCJA

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Foto
Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
galeria
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
galeria
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Różne -> Inne

hurtownia rowerów

lublin

0,00 zł
Różne -> Inne

hurtownia rowerów

lublin

0,00 zł
Różne -> Sprzedam

pasek

ZAMOŚĆ

15,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

zlacz

ZAMOŚĆ

44,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

grzejnik

ZAMOŚĆ

300,00 zł
Praca -> Poszukuję

poszukuję pracy

lublin

0,00 zł

Komunikaty