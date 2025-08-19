Straż Graniczna wydaliła dwóch obywateli Ukrainy. Organizowali nielegalną migrację przez granicę z Białorusią

Dwóch obywateli Ukrainy, w wieku 31 i 25 lat, zostało wydalonych z Polski decyzją straży granicznej. Mężczyźni byli zaangażowani w proceder organizowania nielegalnej migracji. Przez najbliższe pięć lat nie będą mogli wrócić do Polski ani wjechać do żadnego kraju strefy Schengen.
Zatrzymani po wyjściu z aresztu
Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Okazało się, że zatrzymani obywatele Ukrainy właśnie opuścili Zakład Karny w Białej Podlaskiej, gdzie przebywali w tymczasowym areszcie. Usłyszeli wcześniej zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy.
Podczas weryfikacji ustalono, że wobec obu cudzoziemców wydano decyzje o zobowiązaniu do powrotu. Jak podkreśla straż graniczna, podstawą takich decyzji było naruszenie względów obronności i bezpieczeństwa państwa oraz interesu Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcjonariusze doprowadzili mężczyzn do granicy i przekazali ukraińskim służbom granicznym.
Organizowali nielegalne przekroczenie granicy
Ustalono, że 31- i 25-latek działali jako kurierzy. Wspólnie z innymi osobami zorganizowali 12 obywatelom Afganistanu przekroczenie granicy z Białorusi do Polski wbrew przepisom – bez wymaganych dokumentów i poza wyznaczonymi przejściami granicznymi.
Zgodnie z polskim prawem takie działania traktowane są jako przestępstwo. Artykuł 264 § 2 kodeksu karnego przewiduje karę od 6 miesięcy do 8 lat więzienia za nielegalne przekroczenie granicy lub pomocnictwo w tym procederze.
Skala zjawiska
Straż Graniczna przypomina, że przewożenie osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, jest również uznawane za organizowanie nielegalnej migracji.
– Od początku roku funkcjonariusze NOSG, zatrzymali już ponad 100 osób, które próbowały odwieźć nielegalnych migrantów od granicy państwowej w głąb kraju oraz nie dopuścili do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Białorusi do Polski, grupie ponad 1000 osób – zaznacza kpt. Dariusz Sienicki.