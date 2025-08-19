Straż Graniczna wydaliła dwóch obywateli Ukrainy. Organizowali nielegalną migrację przez granicę z Białorusią

Zatrzymani po wyjściu z aresztu

Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Okazało się, że zatrzymani obywatele Ukrainy właśnie opuścili Zakład Karny w Białej Podlaskiej, gdzie przebywali w tymczasowym areszcie. Usłyszeli wcześniej zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy.

Podczas weryfikacji ustalono, że wobec obu cudzoziemców wydano decyzje o zobowiązaniu do powrotu. Jak podkreśla straż graniczna, podstawą takich decyzji było naruszenie względów obronności i bezpieczeństwa państwa oraz interesu Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcjonariusze doprowadzili mężczyzn do granicy i przekazali ukraińskim służbom granicznym.

Organizowali nielegalne przekroczenie granicy

Ustalono, że 31- i 25-latek działali jako kurierzy. Wspólnie z innymi osobami zorganizowali 12 obywatelom Afganistanu przekroczenie granicy z Białorusi do Polski wbrew przepisom – bez wymaganych dokumentów i poza wyznaczonymi przejściami granicznymi.

Zgodnie z polskim prawem takie działania traktowane są jako przestępstwo. Artykuł 264 § 2 kodeksu karnego przewiduje karę od 6 miesięcy do 8 lat więzienia za nielegalne przekroczenie granicy lub pomocnictwo w tym procederze.

Skala zjawiska

Straż Graniczna przypomina, że przewożenie osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, jest również uznawane za organizowanie nielegalnej migracji.