Znów wypadek na hulajnodze. Dwaj chłopcy trafili do szpitala

Działo się to tuż przed weekendem, w piątek po południu. Przy ul. Jagiellońskiej w Chełmie na hulajnodze wywróciło się dwóch chłopców. Na miejsce wezwano policję, a funkcjonariusze ustalili, że dzieci zrobiły coś, czego nie powinny: jechały razem.

- Hulajnogą kierował 14-latek, który przewoził nią 11 letniego pasażera. W pewnej chwili młodzieniec stracił panowanie nad jednośladem i doszło do upadku chłopców na jezdnię. Obaj z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala - przekazała dzisiaj nadkomisarz Ewa Czyż, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Postępowanie w tej sprawie trwa. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Ale przy okazji kolejny raz apelują o zachowanie środków ostrożności przy przemieszczaniu się tego typu elektrycznymi jednośladami. Zwłaszcza, że przepisy prawa o ruchu drogowym jasno wskazują zasady korzystania z nich.

- Niedopuszczalne jest, by na drodze publicznej korzystały z niej dzieci poniżej 10 roku życia, nawet pod opieką osoby dorosłej. Do kierowania takim środkiem transportu przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagane jest posiadanie takich samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kat. AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany- przypomina nadkom. Czyż.

Podkreśla również, że hulajnoga elektryczna jest przeznaczona do przewozu tylko jednej osoby, przewożenie pasażerów jest zabronione.

O czym jeszcze należy bezwzględnie pamiętać?