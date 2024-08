A w Trzydziestce wciąż lato

Bezdech senny i jego niebezpieczne skutki

Szacuje się, że bezdech senny może dotyczyć aż 25 proc. mężczyzn po 40. roku życia. O tym, czy jest to wyłącznie męski problem męski, skąd bierze się bezdech, jak go leczyć i czy można go uniknąć ROZMOWA z lek. med. Haliną Szukiewicz-Skrzetuską, pulmonologiem z Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej.