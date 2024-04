Enej w Zgrzycie

- „Ruszamy do Was z nowymi numerami, ale z pewnością podczas koncertów nie zabraknie utworów, które dobrze znacie. My już nie możemy się doczekać tych spotkań!” – zapowiadają członkowie grupy.

Enej to polsko-ukraiński zespół muzyczny grający muzykę z pogranicza folku, rocka, ska, folk rock czy punky reggae. Drogą do sukcesu był udział w programie Must Be the Music. Tylko muzyka, w którym zajęli pierwsze miejsce. Wydali, jak dotąd siedem płyt studyjnych: „Ulice”, „Folkorabel”, „Folkhorod”, „Paparanoja”, „Kolędy pod wspólnym niebem”, „A skiela Wy?” oraz tegoroczna nowość „Vesna”. Wylansowali wiele przebojów. Najbardziej znane to: „Radio Hello”, „Folkorabel”, „Skrzydlate ręce”, „Tak smakuje życie”, „Lili”, „Symetryczno-liryczna”, „Biegnę”, „Idealny sen”. Grupa była wielokrotnie nominowana do nagród przemysłu muzycznego, takich jak: Plebiscyt RMF FM Przebój Lata 2011, Wiktory, TOP Trendy czy Eska Music Awards. Początek niedzielnego koncertu o godzinie 20:00. Bilety do nabycia na oficjalnej stronie zespołu.