Śmierdzi niesamowicie, a pcha się do domu. Kolejna wielka plaga

Pluskwiak z Ameryki staje się i w Polsce jesienną zmorą domów. Jego pojawienie w naszym kraju zauważono w 2007 r. Od tamtej pory co rok jest gorzej. W tym to już inwazja. Wtyk amerykański, bo o nim mowa, włazi do domów i do mieszkań w blokach na niespotykaną skalę