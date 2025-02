Imprezy klubowe w weekend (21-22 lutego)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Hello I’m Fluo

Czy chcecie świecić jeszcze bardziej? Jeśli tak, to wbijajcie na piątkowe Hello I’m Fluo. To najlepszy plan na to, aby zabłysnąć jeszcze bardziej i poszaleć. Wpadajcie i bawcie się do rana.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Panie do 24:00 wstęp free!



SOBOTA – White Party

Kolejna wyjątkowa noc w Helium. Szykujcie się na porządny melanż. Na parkiecie zapowiada się ogień!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Noche de Chicas

Tylko w El Cubano poczujecie latynoskie klimaty i zabawicie się przy największych hitach muzyki latynoskiej. To jedyne takie miejsce w Lublinie!

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Muy Caliente

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Nie ma spiny, są drugie terminy

Czy jesteście gotowi na kolejny imprezowy piątek ? Przygotujcie się na piątkowe szaleństwa w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



SOBOTA – Densing w Berecie

Karnawał trwa w najlepsze, a więc przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i tańca.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Wszędzie dobrze, ale w 30-tce najlepiej

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Za konsoletą zasiądą: dj Yrek i dj Dźwięk.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Saturday Party

W sobotni wieczór Klub 30 zaprasza na sobotnie party! Imprezy tradycyjnie odbywają się na trzech parkietach. Zagrają: Alan White oraz dj Novack/dj Szop’n.

Start o 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – For the Night

For The Night to jedyna impreza w Lublinie gdzie przez całą noc usłyszycie najlepsze kawałki rap, trap, r’n’b. Przygotujcie się na mocną dawkę muzyki od: Drake, Cardi B, POLO G, Moneybagg Yo, Pop Smoke, Doja Cat, Travis Scott, Lil Baby, DaBaby, DJ Khaled, Megan Thee Stallion, Jack Harlow, Lil Durk itd.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Plus minus 30

Specjalnie dla Was utworzony będzie danceflor, na którym będzie mogli szaleć do rana. Wiek nie ma znaczenia.

Start o 21:00. Wstęp free!



SERCE



SOBOTA – Disco ponad wszystko: koncert zespołu Extazy

Ten wieczór i tą noc zapamiętacie na długo ponieważ w Klubie Serce parkiet rozgrzeje zespół EXTAZY! Twórcy takich hitów jak: „GOLAS”, „Smakować będę Cię” i „Noc taka czarna”. Szykujcie się na emocje i taneczne wibracje, które potrwają do białego rana. Przed i po koncercie – stery przejmuje DJ BOSSY.

Start: 22:00. Wstęp: Lista FB – darmowe wejście do godziny 22:00. Spoza listy oraz po 22:00 – wejście tylko 20 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



SOBOTA – Karaoke

Soboty w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



BAŁAGAN



PIĄTEK – J Dilla & MF Doom Tribute Dziewczyn

Dziewczyn oddaje hołd ikonom rapu. Ikonom undergroundu i twórcom wyjątkowego brzmienia i niepodrabialnych styli.

Start: 21:00. Wstęp za darmochę.



NOWY KOMITET



SOBOTA – Wiecznie młodzi

impreza Wiecznie Młodzi to doskonała okazja, aby zanurzyć się w energetycznym klimacie zarówno klasycznych hitów, jak i nowszych brzmień. Klasyka disco, jak utwory Bee Gees czy Donna Summer, z pewnością wprowadzi Was w nostalgiczną atmosferę lat 70-tych i 80-tych. Z kolei nowsze brzmienia, inspirowane stylem disco, takie jak piosenki Daft Punk czy Dua Lipy, dodadzą nowoczesnego akcentu.

Start o 21:00. Bilet - 15 zł.