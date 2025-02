Imprezy klubowe w weekend (28-29 lutego)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Think Pink

Czy chcecie świecić jeszcze bardziej? Jeśli tak, to wbijajcie w piąteczek do Helium. To najlepszy plan na to, aby zabłysnąć jeszcze bardziej, a przy okazji poszaleć. Wpadajcie i bawcie się do rana.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Panie do 24:00 wstęp free!



SOBOTA – Helium Circus/Ostatki

Kolejna wyjątkowa noc w Helium. Ostatki! Oj, będzie się działo ponieważ wystąpią Juju Angels. Szykujcie się na porządny melanż.

Start o 22:00. Bilety: 22:00 - 24:00 - 40 zł po 24:00 - 50 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Noche de Chicas

Tylko w El Cubano poczujecie latynoskie klimaty i zabawicie się przy największych hitach muzyki latynoskiej. To jedyne takie miejsce w Lublinie!

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Ostatki w rytmie latino

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki.

Start 22:00. Bilety: 22:00 - 24:00 - 40 zł po 24:00 - 50 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Studencki piąteczek

Studenci, ta impreza jest dla Was. Czy jesteście gotowi na kolejny imprezowy piątek? Przygotujcie się na piątkowe szaleństwa w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



SOBOTA – Ostatki w Berecie

Karnawał trwa w najlepsze, a więc przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i tańca.

Start o 22:00. Bilety: 22:00 - 24:00 - 40 zł po 24:00 - 50 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Ostatkowy piąteczek

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Za konsoletą zasiądą: dj Novack i dj Snafi.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – BoneyM show

W sobotni wieczór odbędzie się impreza z zespołem BoneyM. To będzie show, na który składają się wszystkie największe przeboje legendarnej grupy. Program artystyczny pod nazwą BoneyM. Show, to obecnie najlepsze koncerty w stylu disco lat 70. Bogate, kolorowe stroje, brawurowe wykonania, dynamiczne zwariowane show, to wszystko już w sobotę.

Start o 21:00. Bilety: 50 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Kręci mnie Vinyl

Ostro zaprasza na imprezę reprezentanta ekipy KMV, który postara się Was zabrać w klimat muzyki rapowej/rnb z różnych zakątków USA! Od zachodniego wybrzeża po wschodnie. Usłyszycie takich artystów jak: Snoop, 50cent, 2Pac, Dmx, Notorious Big i wielu innych !

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Ostatki w Ostro

Ostatki trzeba zawsze obchodzić z przytupem, a z tym jegomościem zrobicie to jak należy! Mc_D zapewni, że ta noc przejdzie do legendy.

Start o 21:00. Wstęp free!



SERCE



PIĄTEK – Klasyczne ostatki

Klasyczne ostatki do noc pełna hitów. Muzyczna kapsuła czasu przeniesie Was w najlepsze dekady imprezowego szaleństwa! Z kolei dj BOSSY zabierze Was w podróż przez lata 80’, 90’ i 00’, serwując kultowe hity, przy których nie ustoicie w miejscu.

Start: 22:00. Do 23:00 – lista FB wchodzi za free. Panie przez całą noc wchodzą za darmo. Spoza listy i po 23:00 – 20 zł.



SOBOTA – Ostatki w Sercu. Koncert zespołu Topky

Serce zamyka karnawał z przytupem bowiem na scenie wystąpi TOPKY! Paula i Angela rozgrzeją Was do czerwoności swoimi największymi hitami, a parkiet nie zazna spokoju do białego rana! Na pewno ich znacie z takich kawałków jak: "W co Ty grasz", "Kto wkurzy Cię jak ja", "Szpile" i wielu innych, które idealnie wpasują się w klimat tej szalonej nocy.

Start: 22:00. Do 23:00 – lista FB wchodzi za free. Panie przez całą noc wchodzą za darmo. Spoza listy i po 23:00 – 30 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



SOBOTA – Karaoke

Soboty w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



BAŁAGAN



PIĄTEK – Hey How Ya Doin. Słabi prezenterzy

Muzycznie w Bałaganie, jak zwykle możecie spodziewać się wszystkiego: disco, dance, rock, pop z lat 80-tych i 90-tych, alternative, new wave, a może nawet Underworld. Przyjdźcie i przekonajcie się sami.

Start: 21:00. Wstęp za darmochę.



SOBOTA – Pani Bum znowu robi szum

Kolejny raz PANI BUM zabierze Was w niesamowicie zróżnicowane muzyczne światy! Kto był ten wie, kto nie był - niech się dowie. PANI BUM - performerka, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, instrumentalistka, edukatorka muzyczna i dj'ka. Swoją muzyczną podróż zaczęła w Lublinie. Artystka na scenie wyraża siebie poprzez muzykę i kostiumy. W 2014 roku dołączyła do warszawskiej sceny klubowej jako dj'ka Pani Bum grając w najlepszych klubach w Warszawie (La Pose, Spatif, Bar Studio). Jurorka Programu TV Polsat „All Together Now”.



NOWY KOMITET



SOBOTA – Ostatki

DrEmbe i Dj MFWS zaprezentują klasykę muzyki lat 60 i 70, rock’n’rolla, disco, pop lat 80 i 90, Italo disco oraz dużo dobrej, nieco nowszej muzyki tanecznej. Bilety na bramce w dniu imprezy po 25 zł bez gwarancji miejsca siedzącego.

Start o 21:00.



FABRYKA MELANŻU/UNICORN



PIĄTEK – Wielkie zakończenie ferii

Niestety Ferie Zimowe w naszym województwie kończą się... Już 28 lutego najbardziej świecąca impreza tego roku czyli - FLUO PARTY oraz Wielkie Zakończenie Ferii Zimowych w Lublinie. Na imprezę przychodzicie wszyscy ubrani na biało!

Start: 21:00. Lista FB do 21:30 wchodzi za 25 zł. Po 21:30 – 30 zł.