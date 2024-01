Ewa Demarczyk i Marek Grechuta to diamenty, które pojawiają się raz na kilka dekad. Ich wyjątkowe umiejętności wokalne i interpretacje są nie do podrobienia. Ewa Demarczyk zadebiutowała na scenie Piwnicy pod Baranami w 1962 roku wywołując sensację. Bardzo szybko została okrzyknięta czarnym Aniołem Piwnicy. Natomiast pochodzący z Zamościa Marek Grechuta debiutował z zespołem Anawa również w Krakowie, w 1966 roku. Ich występy elektryzowały publiczność nie tylko krakowską, ale nawet obcojęzyczną.

"Czy pamiętasz?" – to koncert przygotowany przez artystów krakowskiej Piwnicy Pod Baranami w hołdzie Demarczyk i Grechucie. Podczas koncertu usłyszą Państwo m.in. "Tomaszów", "Balladę o cudownych narodzinach Bolesława Krzywoustego", "Groszki i róże", "Skrzypka Hercowicza", "Na moście w Avignon", "Grande Valse Brillante", "Będziesz moja Panią", "Zabij ten lęk", "Gdziekolwiek", "Takiej miłości", "Niebieski młyn", "Puchowego śniegu tren", "Nad zrębem planety", "Kraków" i wiele innych utworów ale także hymny piwniczne. Bilety do nabycia na:

https://www.kupbilecik.pl/imprezy/112873/Lublin/Czy+pami%C4%99tasz%3F+-+koncert+dedykowany+Ewie+Demarczyk+i+Markowi+Grechucie/#

Początek koncertu o godzinie 19.00.