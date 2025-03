Muzyka reggae & ska zabrzmi w Zgrzycie

Cała Góra Barwinków (CGB) działa już 20 lat. Zespół istnieje od 1998 r. i jest jednym z najważniejszych wykonawców na polskiej scenie reggae/ska. Muzyka grupy, to energetyczny mix spod znaku ska i rocksteady. Znakiem rozpoznawczym CGB jest fenomenalna sekcja dęta odpowiedzialna za chwytliwe oraz skoczne melodie. Dyskografia zespołu obejmuje pięć płyt długogrających. Ostatnia z nich "Sposoby" została wydana w 2018 roku. CGB słynie z energetycznych koncertów. Na swoim koncie mają blisko 1000 występów w kraju i za granicą. Wystąpili – jak dotąd – na najważniejszych polskich festiwalach (Przystanek Woodstock, Poland Rock Festiwal, Opener Festival).



Ziggie Piggie założono latem 2006 r. z inicjatywy Sebastiana "Stecyka" Stecia. Inspiracją do stworzenia tego projektu muzycznego była między innymi muzyka karaibska i kubańska. Debiutancki album zespołu, zatytułowany "Light Smyk Music", ukazał się wiosną 2008 roku. Po sukcesie pierwszej płyty, Ziggie Piggie zdecydował się pójść za ciosem i przystąpił do realizacji nagrań klasycznych utworów muzyki jamajskiej. W nagraniu udział wzięło aż 25 muzyków, co stanowiło ciekawostkę na polskiej scenie muzycznej. Efektem tych sesji był album "Old Songs", który zawierał interpretacje utworów takich artystów jak Laurel Aitken czy The Skatalites. Singlem promującym ten album był utwór "It's Too Late" zaśpiewany przez Roberta Brylewskiego, który dołączył do składu.



Twórczość Ziggie Piggie została doceniona również poza granicami Polski. W 2010 roku London International Ska Festival umieściło płytę "Old Songs" w światowej dziesiątce najlepszych albumów dekady. Zespół został zaproszony do udziału w filmie dokumentalnym "Skadelight", gdzie pojawił się obok takich legend jak: Madness, The Specials, Selecter czy The Skatalites.

W 2023 roku zespół Ziggie Piggie podjął decyzję o powrocie do korzeni i współpracy z muzykami, którzy tworzyli jego skład na początku. Efektem tego był singiel "Moonstomp", a w kwietniu ubiegłego roku odbył się jubileuszowy koncert, podczas którego zespół świętował swoje 18 urodziny.



Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety dostępne w internecie.