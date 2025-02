Najpopularniejsze w historii kwartety smyczkowe zabrzmią w Filharmonii Lubelskiej

Joseph Haydn – uznawany za ojca kwartetu smyczkowego – w latach 1796–1797 skomponował swój ostatni cykl sześciu kwartetów – Opus 76, zamówiony przez księcia Józefa Erdödy’ego. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Kwartet nr 3 C-dur, znany jako „Kwartet cesarski”, którego druga część stała się jednym z najważniejszych utworów w historii muzyki. Choć hymn Austrii zmienił się w 1946 roku, melodia Haydna przetrwała – dziś znana jest jako hymn Niemiec.



Kilkadziesiąt lat później w Wiedniu młody Franz Schubert używał tej samej formy do wyrażania swojej wewnętrznej melancholii. Jego Kwartet smyczkowy a-moll nr 13 „Rosamunde”, skomponowany w 1824 roku, jest jednym z dzieł, w których piękno muzyki łączy się z melancholią. Tytuł „Rosamunde” odnosi się do tematu z muzyki, którą Schubert skomponował do sztuki o tym samym tytule. Kwartet wykracza jednak daleko poza teatralne konteksty – opowiada o emocjach, niewypowiedzianych pragnieniach i delikatnej nadziei. Schubert zadedykował ten utwór Ignazowi Schuppanzighowi, austriackiemu skrzypkowi i dyrygentowi, przyjacielowi Beethovena.



Na zakończenie koncertu zanurzymy się w barwny i impresjonistyczny świat Claude'a Debussy'ego. Jego Kwartet smyczkowy g-moll, op. 1, inspirowany barwami i nastrojami, tworzy dźwiękowe obrazy, które bardziej przypominają malarstwo niż tradycyjną strukturę muzyczną. Pierwsza część eksploduje żywiołową energią i pełnymi życia rytmami. W drugiej części pojawiają się taneczne motywy, które wciągają słuchacza w nieustanną grę dźwięków. Część trzecia charakteryzuje się melancholijną i subtelną ekspresją, a finał przynosi triumfalny powrót energii, z zachwycającymi kontrastami, które malują dźwiękowe pejzaże w pastelowych barwach.



Program:

Joseph Haydn Kwartet smyczkowy C-dur „Cesarski”, op. 76 nr 3

Franz Schubert Kwartet smyczkowy a-moll nr 13 „Rosamunde”

Claude Debussy Kwartet smyczkowy g-moll, op. 10



Shoven Quartet wystąpi w składzie:

Wojciech Sojka — I skrzypce

Olivia Bujnowicz-Wadowska — II skrzypce

Wiktoria Błaszczak — altówka

Wojciech Bafeltowski — wiolonczela.



Koncert rozpocznie się o godzinie 19:00. Bilety do nabycia albo w Filharmonii Lubelskiej albo na stronie internetowej Filharmonii.