Owocobranie 2025. Zabawa na Elizówce

To wyjątkowe święto smaków, zapachów i dźwięków, które łączy pokolenia i celebruje to, co w naturze najlepsze – świeże owoce, zdrową żywność, muzykę i dobrą zabawę na świeżym powietrzu. Owocobranie połączone jest z obchodami 25 lecia Rynku Hurowego w Elizówce. Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce to jeden z pięciu ponadregionalnych rynków hurtowych w Polsce i zarazem najdalej wysunięty na wschód Rynek w całej Unii Europejskiej. Od lat stanowi on kluczowy punkt zaopatrzeniowy dla firm z południowo-wschodniej Polski oraz miejsce zbytu dla ponad 200 tysięcy gospodarstw z województw: lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.



Co na Was czeka?



Strefa lokalnych smaków

Będzie można nie tylko degustować, ale i kupić produkty bezpośrednio od producentów.



Strefa dla rodzin

Dzieci będą mogły wziąć udział w animacjach, grach, warsztatach tworzenia eko-zabawek czy malowaniu owocowych toreb oraz skorzystać z dmuchańców. Dla dorosłych – pokazy kulinarne, strefa relaksu, spotkania z dietetykami i prelekcje o zdrowym stylu życia oraz pokaz sprzętu i umiejętności jednostek Straży Pożarnej.



Wielki Finał – LADY PANK na żywo!

Zwieńczeniem Owocobrania będzie koncert kultowego zespołu LADY PANK, który rozgrzeje publiczność swoimi największymi hitami! Usłyszycie takie klasyki jak „Mniej niż zero”, „Zawsze tam, gdzie Ty”, „Kryzysowa narzeczona” i wiele innych. Oprócz Lady Pank na scenie wystąpią: Orkiestra Reprezentacyjna Związku Piłsudczyków RP Okręgu Lubelskiego, Zespół tanczeny PoWianki oraz Łobuzy.

Wstęp wolny! Parking bezpłatny.