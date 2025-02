XX Lubelskie Spotkania Teatralne „Zwierciadła”

- „Celem wydarzenia jest integracja licealistów z całego województwa, stworzenie przestrzeni do wyrażania swoich emocji i poglądów za pomocą teatru, edukacja artystyczna, jak również rozwijanie pasji i umiejętności młodych adeptów sztuki teatralnej” – mówi Agnieszka Trąbska, organizatorka festiwalu.



Trzydniowy festiwal będzie składał się z pokazów konkursowych, warsztatów rozwijających umiejętności aktorskie, improwizacyjne, dziennikarskie, fotograficzne i spotkania z gościem specjalnych. – „Tym co wyróżnia Lubelskie Spotkania Teatralne „Zwierciadła” spośród podobnych przeglądów jest to, że są one organizowane w całości przez młodzież w wieku licealnym” – dodaje organizatorka.

Projekt jest adresowany do licealistów z województwa lubelskiego. Popularność wśród młodzieży na Lubelszczyźnie stała się przyczynkiem do powstania ogólnopolskiej sieci Spotkajmy Się Teatralnie, w ramach której od kilku lat w pięciu kolejnych miastach Polski: Białymstoku, Bydgoszczy, Olsztynie, Rzeszowie i Warszawie organizowane są bliźniacze edycje „Zwierciadeł”.



Warunki udziału:

· w spotkaniach powinny brać udział grupy teatralne, złożone z młodzieży w wieku licealnym,

· uczniowie przygotowują spektakl o dowolnej tematyce, który zostanie oceniony przez jury konkursu,

· spektakl nie może trwać dłużej niż 30min. (w szczególnych okolicznościach organizatorzy mogą przedłużyć ten czas na wyraźną prośbę grupy, jeśli zostanie przedstawiony materiał video),

· uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem, wypełnić i nadesłać Kartę Zgłoszeniową, a po zaakceptowaniu ich zgłoszenia Ankietę dotyczącą ich grupy i spektaklu, który będą prezentować podczas Zwierciadeł. Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 marca.



W jury tegorocznego festiwalu zasiądą: Marta Ledwoń, Mieczysław Wojtas i Bartłomiej Miernik.