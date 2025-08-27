Żeglarska zabawa nad Zalewem Zemborzyckim

Już w ten weekend (30 i 31 sierpnia) nad Zalewem Zemborzyckim będziemy żeglować, śpiewać szanty, grać w gry terenowe i ścigać się w regatach. Polska Grupa Żeglarska OKEANOS oraz klub sportowy Żegluj Lublin żegnają wakacje marynarską imprezą.
,,Wyprawa po Różę Wiatrów’’ to wydarzenie skierowane do dzieci i młodzieży (pod czujnym okiem rodziców). Uczestnicybędą mogli poznać bliżej tajniki żeglarstwa poprzez naukę, zabawę i rywalizację.Z wiatrem w żaglach, kurs na przygodę – nagroda czeka – to motto weekendowego szaleństwa, które ma inspirować młodzież do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy na temat ekologii, a przede wszystkim odkrywania żeglarskiej pasji.
To będą dwa dni morskich atrakcji. W sobotę w ruch pójdą mapy i kompasy – gra terenowa nauczy młodych adeptów żeglarstwa posługiwać się marynarskim slangiem,wiązać węzły,wspinać się na reje i orientować w kierunkach świata. Radzimy zabrać sportowe ubrania i wygodne buty, ponieważ każdy, kto ukończy grę, weźmie udział w losowaniu nagród.
Duch rywalizacji nie opuści uczestników także podczas regat. W dwudniowychzawodach żeglarskichuczestnicy zmierzą się w różnych kategoriach, a ci, którzyzostaną na lądzie będą mogli podziwiać to niesamowite, wodne widowisko. Na zakończenie dnia organizatorzy zaplanowali prawdziwą żeglarską biesiadę – koncerty szantowe zagrają Roman Roczeń oraz Grzegorz Janczak.
Poniżej przedstawiamy pełny harmonogram wydarzenia:
Gra miejska (dzień pierwszy i drugi):
Dzień 1
10:00 – Otwarcie wydarzenia
10:00-15:00 - Rejestracja uczestników, rozdawanie map
10:00–18:00 – Gra miejska z punktami edukacyjnymi, warsztaty żeglarskie, prezentacje
18:00-19:00 – Zakończenie dnia, losowanie nagród
Regaty 30.08.2025:
9:00-9:30 - Rejestracja zespołów regatowych klasa OMEGA, kabinowe, open
10:00-15:00 – Zawody
15:00-18:00 – Catering dla zawodników
19:00-20:00 – Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
20:00-23:00 – Koncert Grzegorz Janczak
Regaty 31.08.2025:
9:00-9:30 - Rejestracja zespołów regatowych klasa Optimist, 420, Europa
10:00-10:30 - Rejestracja zawodników regaty Oldboy - Optimist
10:00-14:30 – Zawody klasa Optimist, 420, Europa
14:30-16:30 - Zawody Oldboy - Optimist
15:00-18:00 – Catering dla zawodników
19:00-20:00 – Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
20:00-23:00 – Koncert Roman Roczeń