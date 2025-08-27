Żeglarska zabawa nad Zalewem Zemborzyckim

,,Wyprawa po Różę Wiatrów’’ to wydarzenie skierowane do dzieci i młodzieży (pod czujnym okiem rodziców). Uczestnicybędą mogli poznać bliżej tajniki żeglarstwa poprzez naukę, zabawę i rywalizację.Z wiatrem w żaglach, kurs na przygodę – nagroda czeka – to motto weekendowego szaleństwa, które ma inspirować młodzież do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy na temat ekologii, a przede wszystkim odkrywania żeglarskiej pasji.

To będą dwa dni morskich atrakcji. W sobotę w ruch pójdą mapy i kompasy – gra terenowa nauczy młodych adeptów żeglarstwa posługiwać się marynarskim slangiem,wiązać węzły,wspinać się na reje i orientować w kierunkach świata. Radzimy zabrać sportowe ubrania i wygodne buty, ponieważ każdy, kto ukończy grę, weźmie udział w losowaniu nagród.

Duch rywalizacji nie opuści uczestników także podczas regat. W dwudniowychzawodach żeglarskichuczestnicy zmierzą się w różnych kategoriach, a ci, którzyzostaną na lądzie będą mogli podziwiać to niesamowite, wodne widowisko. Na zakończenie dnia organizatorzy zaplanowali prawdziwą żeglarską biesiadę – koncerty szantowe zagrają Roman Roczeń oraz Grzegorz Janczak.

Poniżej przedstawiamy pełny harmonogram wydarzenia:

Gra miejska (dzień pierwszy i drugi):

Dzień 1

10:00 – Otwarcie wydarzenia

10:00-15:00 - Rejestracja uczestników, rozdawanie map

10:00–18:00 – Gra miejska z punktami edukacyjnymi, warsztaty żeglarskie, prezentacje

18:00-19:00 – Zakończenie dnia, losowanie nagród

Regaty 30.08.2025:

9:00-9:30 - Rejestracja zespołów regatowych klasa OMEGA, kabinowe, open

10:00-15:00 – Zawody

15:00-18:00 – Catering dla zawodników

19:00-20:00 – Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

20:00-23:00 – Koncert Grzegorz Janczak

Regaty 31.08.2025:

9:00-9:30 - Rejestracja zespołów regatowych klasa Optimist, 420, Europa

10:00-10:30 - Rejestracja zawodników regaty Oldboy - Optimist

10:00-14:30 – Zawody klasa Optimist, 420, Europa

14:30-16:30 - Zawody Oldboy - Optimist

15:00-18:00 – Catering dla zawodników

19:00-20:00 – Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

20:00-23:00 – Koncert Roman Roczeń