W Lublinie nie ma ZOO, ale jest wystawa Zoopark. Takie zwierzęta można zobaczyć w Targach Lublin

Na miłośników zwierząt czekają nie tylko koty i psy. Poza ssakami można podziwiać ptaki, gady płazy i ryby. Nie zabrakło również owadów. Ofertę Zoo Parku uzupełniają szkolenia i pokazy, a u wystawców można nabyć przybory niezbędne w hodowli naszych milusińskich.

Wystawa Zoopark jest czynna w sobotę do godziny 18, a w niedzielę od 10 do 18. Bilety wstępu na miejscu kosztują od 20 do 30 zł. Za parking na terenie Targów Lublin zapłacimy od 10 do 20 zł.