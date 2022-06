Letnie warsztaty na Węglinie i Czubach Południowych

Głównym tematem zajęć w DDK Węglin (ul. Judyma 2a) będą warsztaty ceramiczne, podczas których zostaną stworzone mozaiki do kubików i ławeczek za pomocą szablonów i foremek. Nie zabraknie również gier i zabaw na świeżym powietrzu sprzyjających integracji.



Zajęcia podzielone zostaną na dwa tygodnie warsztatowe: 4-8 lipca oraz 11-15 lipca. Wszystkie startować będą o godz. 9.



W kolejne dwa tygodnie miesiąca: 18-22 lipca i 25-29 lipca, zajęcia przeniosą się do Dzielnicowego Domu Kultury Czuby Południowe (ul. Wyżynna 16). Warsztaty będą miały charakter artystyczno-edukacyjny oraz ekologiczny. Dzieci dowiedzą się, jak z plastikowej butelki zrobić karmnik dla ptaków czy skarbonkę ze słoika. Nauczą się nadawać przedmiotom drugie życie



Koszt udziału (od Dziecka) – 150,00 zł (za jeden tydzień warsztatowy). Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie internetowej DDK Węglin do wyczerpania liczby miejsc. Organizatorzy zapraszają dzieci w wieku 7-12 lat.