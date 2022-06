Artystyczna integracja z sąsiadami. Nadchodzi festiwal "Bliski Wschód" (Program)

Pomysł na festiwal zrodził się w 2021 roku, w czasie protestów w Białorusi. To wtedy wielu tamtejszych artystów straciło możliwość pracy twórczej w wyniku represji. Inicjatorzy projektu pragną stworzyć twórcom, nie tylko z Białorusi, ale też z Ukrainy i Polski, przestrzeń do realizacji swoich działań i prezentacji ich odbiorcom.



Jedną z takich grup są Wolni Kupałowcy, którzy po protestach stracili swój dom w Białorusi. W Lublinie, we współpracy z neTTheatre i Pawłem Passinim, stworzyli spektakl "Najpiękniejszy wschód… Pamięć fotograficzna". Sztuka wykorzystuje oryginalne zdjęcia zrobione podczas protestów na Białorusi. Swoją osobistą historię przedstawi ich uczestnik — Zmicer Waynowski.



Kolejną zakazaną w rodzinnym kraju formacją jest kolektyw Chór Wolny. Patriotyczne pieśni zespołu zostały przez białoruską władzę uznane za ekstremistyczne. W Lublinie grupa wyjątkowo wykona utwory w języku ukraińskim.



Uczestnicy festiwalu będą mogli poznać również historię ukraińskiego aktora i aktywisty, którego wojna zastała w Polsce.



W trakcie kilku festiwalowych dni w Lublinie będzie można liczyć na wiele ciekawych inicjatyw i poznać historie oraz twórczość wielu podobnych artystów. Będą oni mieli okazję wystąpić w Centrum Kultury, Centrum Spotkania Kultur, Teatrze im. Juliusza Osterwy oraz w Chatce Żaka.



Całość zainauguruje spektakl dla dzieci pt. "Zwierzątka małe zwierzenia" oraz premiera sztuki "Gęsi-ludzie-łabędzie", na podstawie powieści "Psy Europy" Alhierda Baharewicza. Pierwsza z propozycji zaprezentowana zostanie 19 czerwca o godz. 11 w Centrum Kultury, a kolejna o godz. 19 w Teatrze Osterwy.



Na finał festiwalu, 26 czerwca o godz. 16 w Parku Ludowym zostanie zorganizowany piknik rodzinny, podczas którego zostaną wręczone dyplomy kilkuset wolontariuszom zaangażowanym w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wydarzenie uświetni występ zespołu DAGADANA, który w swojej twórczości łączy elementy polskiej i ukraińskiej kultury za pomocą jazzu, elektroniki i world music.



- Podczas festiwalu zobaczymy także spektakle stworzone przez zespoły białorusko-ukraińsko-polskie w ramach rezydencji artystycznych Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego. Będziemy gościć wybitnych autorów i ich tłumaczy. Pokażemy czytania performatywne współczesnej dramaturgii, reagującej na zbrodnie za naszymi wschodnimi granicami – wymieniają organizatorzy.



Zanim jednak na dobre rozpoczną się festiwalowe emocje, już w najbliższą sobotę, 4 czerwca o godz. 20, w Wirydarzu Centrum Kultury odbędzie się prolog festiwalu. Na specjalnie przygotowanym stole pojawią się dania narodowe z różnych krajów: Tort Litewski, draniki i gałuszki.



W wydarzeniu udział wezmą także artyści z grupy teatralnej Wolni Kupałowcy, Jelena Żełudok oraz młodzi wykonawcy z Lublina.



Wstęp na większość wydarzeń jest bezpłatny. Na część z nich obowiązują płatne wejściówki. Szczegóły dotyczące biletów dostępne są na stronie internetowej Centrum Kultury w Lublinie.

Program:



19.06 / niedziela

godz. 11.00 – Scena InVitro / neTTheatre: Zwierzątka małe zwierzenia / UA, dla dzieci / Wirydarz Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 19.00 – Gęsi-ludzie-łabędzie / (na podstawie „Psów Europy” Alhierda Bacharewicza) / BY, PL / Teatr im. J. Osterwy / bilet/cegiełka

godz. 21.30 – Spotkanie z Alhierdem Bacharewiczem („Psy Europy”) i Wolnymi Kupałowcami / BY, PL / Wirydarz Centrum Kultury / wstęp wolny



20.06 / poniedziałek

godz. 12.00 – Wykład mistrzowski Alhierda Bacharewicza: „Skowyt. Literatura białoruska za granicą” / BY, PL / UMCS, Wydział Filologiczny, Sala Obrad Rady Wydziału / wstęp wolny

godz. 18.00 – Mój ojciec / RU, PL / Sala Czarna Centrum Kultury / bilety: 25/35 zł

godz. 19.30 – SarmaTY/JA / BY, PL / Sala Widowiskowa Centrum Kultury / bilety: 25/35 zł

godz. 21.00 – Spotkanie z Maryją Martysiewicz („Sarmatia”), tłumaczem Bohdanem Zadurą i wydawcą Krzysztofem Czyżewskim / PL, BY / Wirydarz Centrum Kultury / wstęp wolny



21.06 / wtorek

godz. 12.00 – Teatr w samo południe – wykład I / BY, RU, PL / Księgarnia Dosłowna Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 16.00 – Teatr Imperialny: Alina po drugiej stronie granicy / PL / Sala Widowiskowa ACKiM UMCS Chatka Żaka / wstęp wolny

godz. 17.30 – U nas na kuchni – czytanie performatywne / RU, PL / Sala Czarna Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 19.00 – Chór Wolny / Andriej Chadanowicz / o. Tomasz Dostatni: Dzieci Hioba / BY, UA, PL / Sala Operowa Centrum Spotkania Kultur / bilety: 30/45 zł

godz. 21.00 – Pokój umiera – projekcja i spotkanie z twórcami / RU, PL / Wirydarz Centrum Kultury / wstęp wolny



22.06 / środa

godz. 12.00 – Teatr w samo południe – wykład II / BY, RU, PL / Księgarnia Dosłowna Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 17.00 – Awangarda teatralna: Ukraina, Białoruś – panel dyskusyjny Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego / PL / Sala Czarna Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 19.30 – Dusza – białorusko-ukraińsko-polski spektakl teatru tańca / Sala Widowiskowa Centrum Kultury / bilety: 25/35 zł

godz. 21.00 – Teatr Ochoty: Stracony wiek (Anna Relitowa) / PL / Wirydarz Centrum Kultury / wstęp wolny



23.06 / czwartek

godz. 12.00 – Teatr w samo południe – wykład III / BY, RU, PL / Księgarnia Dosłowna Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 18.30 – Wygnańcy / BY, PL / Sala Czarna Centrum Kultury / bilety: 25/35 zł

godz. 21.00 – 375 0908 2334. The body you are calling is currently not available – performans Igora Shugaleeva / BY, UA, PL / Wirydarz Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 21.00 – Teatr Imperialny: Rusałki, reż. Ekaterina Sharapova / PL / Park Akademicki UMCS / wstęp wolny



24.06 / piątek

godz. 12.00 – Teatr w samo południe – wykład IV / BY, RU, PL / Księgarnia Dosłowna Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 19.00 – Pieśń nad pieśniami / RU, PL / Sala Widowiskowa Centrum Kultury / bilety: 25/35 zł

godz. 21.00 – Opium – projekcja i spotkanie z twórcami / RU, PL / Wirydarz Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 22.30 – Pół roku / BY, PL / Sala Czarna Centrum Kultury / wstęp wolny



25.06 / sobota

godz. 12.00 – Teatr w samo południe – wykład V / BY, RU, PL / Księgarnia Dosłowna Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 19.00 – neTTheatre: Najpiękniejszy wschód… Pamięć fotograficzna / BY, PL / Sala Widowiskowa ACKiM UMCS Chatka Żaka / bilety: 25/35 zł

godz. 21.00 – Mój Euromajdan, wyk. Artem Manuilow (PL) / Sen (RU, PL) / Wirydarz Centrum Kultury / wstęp wolny

godz. 22.00 – Wolni Kupałowcy: Dziady – premiera wersji filmowej spektaklu / BY, PL / Wirydarz Centrum Kultury / wstęp wolny



26.06 / niedziela

godz. 16.00 – DAGADANA – koncert i piknik w Parku Ludowym połączony z wręczeniem dyplomów wolontariuszom zaangażowanym w pomoc uchodźcom z Ukrainy