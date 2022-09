Warsztaty integracyjne w Miejscówce

We wrześniu organizatorzy przygotują szereg różnorodnych zajęć. Będzie można m.in. pouczyć się języka angielskiego, odkrywać nowe pasje, pograć w planszówki czy wykonać własną biżuterię. Warsztaty mają charakter integracyjny, wszystko po to, by młodzież z Polski i Ukrainy mogła wspólnie spędzać czas.



- Proponujemy warsztaty i zajęcia, które mają łączyć przez sport, kulturę i sztukę, czyli uniwersalne tematy, które zbliżają ludzie bez względu na wiek, płeć i narodowość - zachęcają organizatorzy.



Ponadto w Miejscówce znajdują się przestrzenie, z których każdego dnia można skorzystać, aby spędzić kreatywnie czas i spotkać się ze znajomymi. Na młodzież czeka:



- przestrzeń gamingowa "Let’s play!"

- kreatywna strefa do zdjęć "Love your selfie"

- przestrzeń gier analogowych

- sala warsztatowa

- strefa wystawowa "Galeria młodych"



Trwają zapisy na warsztaty. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie sklepu.