Wystawa w Project Art Gallery w VIVO! Lublin

W lokalu Project Art Gallery regularnie promowani są artyści związani z Lublinem i okolicami. Tym razem odwiedzający centrum handlowe mają wyjątkową okazję, aby zobaczyć ekspozycję 20 obrazów namalowanych przez Leszka W. Niewiadomskiego.



Na wystawie znajdują się prace wykonane w technice pastelu olejnego oraz akrylu. Tematem przedstawionych dzieł jest m.in. architektura lubelskiej starówki.



- Sztuka w przestrzeni VIVO! spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem naszych klientów. Od samego początku, każdą wystawą w ramach Project Art Gallery, staramy się zaskakiwać odwiedzających i zapewnić im wspaniałe, artystyczne wrażenia. Co więcej, jest to doskonała okazja, aby w jednym miejscu bliżej poznać sztukę lubelskich i okolicznych artystów - mówi Katarzyna Wojciechowska-Wójcik, Dyrektor VIVO! Lublin.



Ekspozycja będzie czynna do końca stycznia.