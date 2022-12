Czy to będzie hit wszech czasów? Premiera filmu "Avatar: Istota wody". Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [08-10.07]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 16 grudnia – 18 grudnia

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): SOBOTA NIEDZIELA: Koncert: Voo Voo – 19.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): NIEDZIELA: Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim – 17.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK SOBOTA: Phantom – 18.00 NIEDZIELA: Phantom – 17.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Arabela – 09.30, 12.00 SOBOTA: Arabela – 16.00 NIEDZIELA: Arabela – 12.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Trzy razy Modrzewska – 19.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert symfoniczny – 19.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 11.20, 15.10, 19.00; Avatar: Istota wody 2D napisy – 12.50, 14.10, 16.40, 18.00, 20.30; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 12.20, 13.10, 16.10, 17.00, 20.00; Avatar: Istota wody 3D napisy – 10.00, 13.50, 17.40, 20.50, 21.30; Avatar: Istota wody 3D HFR dubbing – 12.00; Avatar: Istota wody 3D HFR napisy – 15.40, 19.30; Dzika noc – 21.50; Dziwny świat – 10.00; Kierunek: Księżyc! - 10.00; Listy do M. 5 – 18.40; Menu – 21.10 SOBOTA NIEDZIELA: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 10.20, 11.20, 15.10, 19.00; Avatar: Istota wody 2D napisy – 12.50, 14.10, 16.40, 18.00, 20.30; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 12.20, 13.10, 16.10, 17.00, 20.00; Avatar: Istota wody 3D napisy – 10.00, 13.50, 17.40, 20.50, 21.30; Avatar: Istota wody 3D HFR dubbing – 12.00; Avatar: Istota wody 3D HFR napisy – 15.40, 19.30; Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 10.30; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu – 15.30; Dzika noc – 21.50; Dziwny świat – 10.00, 11.00; Kierunek: Księżyc! - 10.00; Listy do M. 5 – 18.40; Menu – 21.10; Wielki zielony krokodyl domowy – 10.50, 13.10

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 11.30, 15.20, 19.10; Avatar: Istota wody 2D napisy – 12.00, 16.00, 19.50; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 10.00, 11.40, 12.30, 13.50, 15.40, 16.20, 17.40, 19.30, 20.10; Avatar: Istota wody 3D napisy – 13.10, 17.00, 20.50, 21.30; Avatar: Istota wody 3D 4DX dubbing – 10.20, 14.05; Avatar: Istota wody 3D 4DX napisy – 18.00, 21.50; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 10.00, 16.30; Dzika noc – 20.50; Dziwny świat 2D – 14.10; Kierunek: Księżyc! - 10.00, 12.10; Listy do M. 5 – 18.20, 19.40; Menu – 22.10; Wielki Zielony Krokodyl Domowy – 10.10, 14.00, 16.10 SOBOTA NIEDZIELA: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 11.30, 15.20, 19.10; Avatar: Istota wody 2D napisy – 12.00, 16.00, 19.50; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 10.00, 11.40, 12.30, 13.50, 15.40, 16.20, 17.40, 19.30, 20.10; Avatar: Istota wody 3D napisy – 13.10, 17.00, 20.50, 21.30; Avatar: Istota wody 3D 4DX dubbing – 10.20, 14.05; Avatar: Istota wody 3D 4DX napisy – 18.00, 21.50; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 10.00, 16.30; Dzika noc – 20.50; Dziwny świat 2D – 10.00, 11.40, 14.10; Kierunek: Księżyc! - 10.00, 12.10; Listy do M. 5 – 18.20, 19.40; Menu – 22.10; Wielki Zielony Krokodyl Domowy – 10.10, 14.00, 16.10

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 12.30, 14.40, 19.15; Avatar: Istota wody 2D napisy – 10.0, 11.05, 15.10, 17.10, 18.45, 21.15; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 12.05, 16.10; Avatar: Istota wody 3D napisy – 12.00, 20.15; Avatar: Istota wody 3D HFR dubbing – 18.15; Bella i Sebastian: Nowe pokolenie – 10.00, 11.30, 14.00; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 12.05; Demon Slayer: Mugen Train – 17.55; Dzika noc – 20.50; Dziwny świat – 15.55, 18.05; Kierunek: Księżyc! - 10.00; Listy do M. 5 – 15.15, 20.30; Menu – 18.55; Nie cudzołóż i nie kradnij – 15.35, 21.30; Wielki Zielony Krokodyl Domowy – 10.00, 12.40, 16.20 SOBOTA: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 10.35, 13.05, 14.40, 19.15, 20.40; Avatar: Istota wody 2D napisy – 11.05, 15.10, 17.10, 18.45, 21.15; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 12.05, 16.10; Avatar: Istota wody 3D napisy – 20.15; Avatar: Istota wody 3D HFR dubbing – 10.05, 18.15; Avatar: Istota wody 3D HFR napisy – 14.10; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 17.05; Demon Slayer: Mugen Train – 17.55; Dzika noc – 12.40, 20.50; Dziwny świat – 10.00, 12.20; Kierunek: Księżyc! - 10.55; Listy do M. 5 – 15.15, 20.30; Menu – 18.05; Nie cudzołóż i nie kradnij – 14.40; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 10.00; Uwolnić Poly – 10.15; Wielki Zielony Krokodyl Domowy – 10.25, 12.55, 15.30 NIEDZIELA: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 10.35, 13.05, 14.40, 19.15, 20.40; Avatar: Istota wody 2D napisy – 11.05, 15.10, 17.10, 18.45, 21.15; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 12.05, 16.10; Avatar: Istota wody 3D napisy – 20.15; Avatar: Istota wody 3D HFR dubbing – 10.05, 18.15; Avatar: Istota wody 3D HFR napisy – 14.10; Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu 2D dubbing – 17.05; Demon Slayer: Mugen Train – 17.55; Dzika noc – 12.40, 20.50; Dziwny świat – 10.00, 12.20; Finał Mundial 2022 – 15.35; Kierunek: Księżyc! - 10.55; Listy do M. 5 – 15.15, 20.30; Menu – 18.05; Nie cudzołóż i nie kradnij – 14.40; Przytul mnie. Poszukiwacze miodu – 10.00; Uwolnić Poly – 10.15; Wielki Zielony Krokodyl Domowy – 10.25, 12.55, 15.30

KINO BAJKA (UL. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Avatar: Istota wody 2D napisy – 16.45; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 12.00; Avatar: Istota wody 3D napisy – 15.45, 19.30; Kobieta na dachu – 20.15; Prorok – 09.00, 11.15; Śubuk – 13.30 SOBOTA NIEDZIELA: Avatar: Istota wody 2D napisy – 16.45; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 12.00; Avatar: Istota wody 3D napisy – 15.45, 19.30; Kobieta na dachu – 20.15; Śubuk – 13.15

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): brak seansów

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA: Śubuk – 19.00 NIEDZIELA: Śubuk – 18.00

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: Mystery Train – 17.15

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK: Avatar: Istoda wody 2D dubbing – 12.00; Avatar: Istota wody 2D napisy – 20.15; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 16.30 SOBOTA NIEDZIELA: Avatar: Istoda wody 2D dubbing – 11.45; Avatar: Istota wody 2D napisy – 19.00; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 15.15

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Avatar: Istoda wody 2D dubbing – 13.45; Avatar: Istota wody 2D napisy – 20.45; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 17.15 SOBOTA NIEDZIELA: Avatar: Istoda wody 2D dubbing – 12.00; Avatar: Istota wody 2D napisy – 19.15; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 15.30

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Avatar: Istota wody dubbing – 16.00; Avatar: Istota wody napisy – 19.40

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 14.15, 15.00; Avatar: Istota wody 2D napisy – 18.00, 18.45; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 09.00, 09.15, 15.45; Avatar: Istota wody 3D napisy – 19.30; Kociarze – 19.00; Śubuk – 18.30; Wielki zielony krokodyl domowy – 09.00, 16.15 SOBOTA NIEDZIELA: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 14.15, 15.00; Avatar: Istota wody 2D napisy – 18.00, 18.45; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 12.00, 15.45; Avatar: Istota wody 3D napisy – 19.30; Kociarze – 19.00; Śubuk – 18.30; Wielki zielony krokodyl domowy – 12.30, 16.15

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 13.00; Avatar: Istota wody 2D napisy – 20.45; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 17.00 SOBOTA: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 17.00; Avatar: Istota wody 2D napisy – 19.00; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 13.00; Avatar: Istota wody 3D napisy – 15.30 NIEDZIELA: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 13.00; Avatar: Istota wody 2D napisy – 20.45; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 17.00; Avatar: Istota wody 3D napisy – 19.00

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Dziwny świat – 16.00; Święta inaczej – 18.00; Śubuk – 20.00

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Avatar: Istota wody dubbing – 17.00; Avatar: Istota wody napisy – 20.00