"Obywatel Jones" na początek drugiego weekendu Kina Perła

"Obywatel Jones" to oparta na faktach historia dziennikarza, który chce opisać gwałtowną modernizację Związku Radzieckiego. By gruntownie zbadać sprawę, decyduje się na podróż do Moskwy, aby przeprowadzić wywiad ze Stalinem. Wkrótce staje się naocznym świadkiem brutalnych represji i narodowych klęsk. Seans w piątek po zachodzie słońca.



W sobotę organizatorzy zaproszą na projekcję filmu "Sweat" Magnusa von Horna. To opowieść o życiu motywatorki fitness, której obecność w mediach społecznościowych nadała status celebrytki. Choć jest śledzona przez setki tysięcy osób w jej życiu brakuje bliskości. Produkcja znalazła się w oficjalnej selekcji festiwalu w Cannes 2020.



W ostatni dzień weekendu odbędzie się seans filmu "Whisky dla aniołów", czyli komediodramatu wielokrotnie nagradzanego Kena Loacha, twórcy m.in. "Wiatru buszującego w jęczmieniu".



Ponadto w przyszłym tygodniu będzie jeszcze można obejrzeć "All Seanons" (22 czerwca) i "Loveling" (23 czerwca).



Projekcje są bezpłatne.



Repertuar:



17 czerwca - Obywatel Jones

18 czerwca - Sweat

19 czerwca - Whisky dla aniołów

22 czerwca - All Seanons

23 czerwca - Loveling