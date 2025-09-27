Skrzypcowy recital muzyki żydowskiej w Synagodze

Zamość jest miejscem kolejnego wydarzenia w ramach projektu "po:miejsca". W niedzielę (28 września, godz. 18) w Centrum "Synagoga" Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego na ul. Pereca z recitalem skrzypcowym wystąpi Maria Sławek.
Artystka jest wykładowczynią akademicką, a także prezeską Instytutu Mieczysława Wajnberga i członkinią zarządu Żydowskiego Instytutu Sztuki. W tym roku została stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dzięki temu realizuje serię solowych koncertów zatytułowanych "po:miejsca".
Ze swoimi recitalami skrzypaczka występuje w dawnych synagogach, domach modlitwy, przestrzeniach związanych z nieistniejącą społecznością żydowską. Gra utwory przede wszystkim żydowskich kompozytorów, ale wykonuje również własny zatytułowany „Już prawie nikogo tu nie ma”, który napisała na ubiegłoroczne obchody „Zachor” w Muzeum KL Płaszów.
W niedzielę zagra w zamojskiej Synagodze. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.