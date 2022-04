Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów w Lublinie

50 lat pracy artystycznej Krzysztof Cugowski podsumował krążkiem "50/70. Moje najważniejsze", na którym znalazły się jego największe przeboje. To właśnie hity zebrane z pięciu dekad działalności usłyszą goście Centrum Spotkania Kultur. Wszystko w nowych, ciekawych aranżacjach okraszonych rockowymi brzmieniami.



- Każdy występ Krzysztofa Cugowskiego to prawdziwa muzyczna uczta. Artysta do solowego projektu zaprosił grupę wybitnych muzyków – Zespół Mistrzów - podkreślają organizatorzy.



Skład zespołu: Jacek Królik – gitara, Cezary Konrad – perkusja, Robert Kubiszyn – gitara basowa oraz Tomasz Kałwak – fortepian.



Bilety na wydarzenie w cenie od 60 do 150 zł dostępne są na platformie organizatora: adria-art.pl.