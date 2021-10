Muzyczne gwiazdy i wystawa. Lublin Blues Session 2021

My zostajemy w Europie. Lublin przeciwko wyprowadzeniu Polski z UE

Spotykamy się dzisiaj tutaj, żeby zamanifestować, że my zostajemy w Unii. Dlatego że Polska w Europie to wartości, to prawa człowieka, to prawa kobiet, to równość osób LGBT, to praworządność. I dlatego PiS próbuje nas z tej Unii wyprowadzić. Nie pozwolimy na to – mówiła dzisiaj Magdalena Bielska z Komitetu Obrony Demokracji.