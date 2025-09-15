Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Neonova, czyli Pietrucha/Zalewska z koncertem w Świdniku

Autor: Zdjęcie autora oprac. RAD
26 października 2025 18:00
(fot. Materiały Organizatora)

„Neonova” to projekt Julii Pietruchy i Marty Zalewskiej. Efekty tej współpracy będzie można sprawdzić 26 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku.

Jak tłumaczyła sama Julia Pietrucha, zainspirowana rozmową z Martą Zalewską, wokalistką, multiinstrumentalistką, wspólnie zdecydowały o założeniu duetu, w którym pokusiły się o jak najprostsze w formie przekazanie piękna autorskich kompozycji.

Na koncertach Julia i Marta występują wraz z akompaniamentem gitarzysty.

Koncert w Świdniku zaplanowano na 26 października. Początek o godzinie 18. Bil;ety w cenie 95-105 złotych dostępne są na stronie mok.swidnik.pl.

 

