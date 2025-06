Z Brazylii do Lublina. Questions zagra w Zgrzycie

Questions pierwszą taśmę demo - „We Shall Overcome” - wydali już 2000 roku. Dziś grupa ma już na koncie setki zagranych koncertów na całym świecie zarówno klubowych oraz na największych festiwalach u boku takich sław jak: Sepultura, Agnostic Front, Sick of it All, Madball, Strife, Bad Religion/



Mimo wyraźnych inspiracji zespół przez 25 lat funkcjonowania wypracował swoje własne brzmienie oraz styl trzymający się ducha nowojorskiej sceny hc.



Bilety na bramce w dzień koncertu. Początek o godzinie 19.