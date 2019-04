Repertuar Teatru Muzycznego - maj 2019

2 maja, godz. 18 - Koncert Chóru Bello Canto "Nuty wolności"

Koncert Chóru Bello Canto będzie spotkaniem z muzyką, która powstawała jako wyraz miłości do ojczyzny, często w bardzo trudnych momentach dziejowych. W repertuarze znajdą się następujące utwory: "Deszcz jesienny", "Pierwsza kadrowa", "Pieśń Konfederatów Barskich", "Polskie kwiaty", "Taki kraj", "Ziemio błękitno-szara", "Białe róże", "Cześć Polskiej Ziemi cześć", "Marsz, marsz Polonia" i inne.

Ten osobliwy zestaw pieśni i piosenek został wyselekcjonowany przez śpiewaków - członków Chóru "Bello Canto" - pokolenia, które dorastało w czasach, kiedy o wolności marzono, pisano piosenki… Koncert zabierze słuchaczy w muzyczną podróż po czasach, kiedy to piosenka dawała nadzieję, że wolność w końcu zostanie odzyskana. Tekst pieśni był jednocześnie strażnicą polskiej mowy.

Utwory wyśpiewane w czasach gdy Polska jest silnym i niepodległym krajem staną się ważną lekcją patriotyzmu oraz nauczą docenić te niezaprzeczalne wartości.

Bilety : 15 zł.

3-4 maja, godz. 18 - Spektakl "Baron Cygański"

"Baron Cygański" to z pewnością najpopularniejsze i najbardziej lubiane dzieło J. Straussa. Historia pięknej cyganki – Saffi i jej miłości do węgierskiego szlachcica-Barinkaya, stała się inspiracją dla wielu pięknych melodii oraz malowniczych scenerii. Cygański żywioł przeplata się tu z wiedeńską elegancją, humor z refleksją, wielkie sceny zbiorowe z nastrojowymi ariami i duetami a muzyka J.Straussa nie wymaga rekomendacji.

W spektaklu udział bierze 100 wykonawców (soliści, chór, balet, orkiestra).

Bilety : 60-80 zł.

10 maja, godz. 11; 11 maja, godz. 18; 12 maja, godz. 17 - Spektakl "WinyLOVE Story"

WinyLOVE Story (Muzyczne hity z czasów wielkiej płyty) to widowisko muzyczne osadzone w czasach big-beatu, potańcówek i miłości do muzyki. To podróż w czasie do okresu Wielkiej Płyty – nie tylko tej konstrukcyjnej, ale przede wszystkim tej winylowej – będącej materialnym symbolem pięknego okresu w rozwoju polskiej muzyki rozrywkowej.

W tle bigbeatowych rytmów rozgrywa się tytułowe WinyLOVE Story – historia miłosna marynarza i maturzystki. Nie jest to jednak opowieść rzewna ani ckliwa. Perypetie głównego bohatera okraszone zostały dużą dawką humoru i dowcipu. Akcja widowiska rozgrywa się w wakacyjnej scenerii, przywodząc na myśl chwile relaksu i odpoczynku, które upływają najprzyjemniej tam, gdzie "morza szum, ptaków śpiew".

Bilety: 50-80 zł.

13 maja, godz. 9,11; 27 maja, godz. 9,11 - Spektakl "Nie taki straszny dwór - Opera w pigułce"

Straszny Dwór? To brzmi dość groźnie. I jeszcze Opera? Ale bez obaw. Nie wszystko jest takie straszne jak nam się wydaje. Nie bójmy się rozpocząć muzycznej edukacji od "Strasznego Dworu", arcydzieła gatunku jakim jest Opera. Organizatorzy przygotowali specjalny spektakl dla dzieci i młodzieży, który wprowadzi ich w piękny świat muzyki i elegancki świat Teatru operowego. Możliwe, że dla niektórych będzie to pierwsze zetknięcie z muzyką klasyczną, dlatego wybrano na tę okazję operę Stanisława Moniuszki "Straszny Dwór", opracowaną w wersji kameralnej i skróconej. Spektakl prezentuje najważniejsze muzyczne fragmenty i sceny połączone narracją, która przybliży treść narodowego dzieła już najmłodszym Widzom. Elementy scenografii, kostiumy z epoki, a przede wszystkim piękne głosy i tańce narodowe z pewnością przysporzą nowe rzesze miłośników opery. Czas trwania 1 godz 15 minut ( bez przerwy). Przedział wiekowy: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe.

Spektakl przygotowany specjalnie z okazji przypadającej w tym roku 200. rocznicy urodzin naszego narodowego kompozytora.

Bilety: 35-40 zł.

15 maja, godz. 18 - Spektakl "Czajkowski – Taniec miłości"

W pierwszej części spektaklu organizatorzy zaproszą widzów do sali ćwiczeń tańca klasycznego, miejsca, gdzie tancerze, krok po kroku, poza za pozą, pozycja za pozycją, wykonując kolejne ćwiczenia – zwane w ich zawodzie po francusku grand plié, battement tendu, grand battement i wiele, wiele innych – mocują się z rolą, pokonują kolejne etapy, by osiągnąć perfekcję, poczuć szczęście oraz mieć i dać innym wrażenie lekkości.

Nauka tańca zaprowadzi nas do bohatera drugiej części spektaklu. Taniec posłuży nam do zilustrowania pełnej emocji historii życia Piotra Czajkowskiego, jednego z najgenialniejszych kompozytorów XIX wieku, twórcy muzyki między innymi do znanych i podziwianych baletów: "Jezioro łabędzie", "Dziadek do orzechów", "Śpiąca królewna".

Pokochaliśmy muzykę Czajkowskiego za jej liryzm, doskonałość kształtu, w przypadku oper także za mistrzowskie wyczucie teatru. Tymczasem kryją się za nią niezwykłe, dramatyczne losy jej autora. Usłyszmy fragmenty jego wielkiej urody baletów, symfonii i oper.

Bilety: 40-60 zł.

17-18 maja, godz. 18 - Spektakl "Księżniczka Czardasza"

Najlepsza i najpopularniejsza operetka Emmericha Kalmana i jedna z najczęściej wystawianych na światowych scenach muzycznych, w której przebój goni przebój, a barwne frazy muzyczne przeplatają się z dynamicznymi układami baletowymi. Któż nie zanuci pochodzących z niej przebojowych melodii.

W spektaklu udział bierze 100 wykonawców (soliści, chór, balet, orkiestra).

Bilety: 60-80 zł.

20 maja, godz. 9, 10.30, 12 - Spektakl "Jaś i Małgosia"

Wszyscy znamy Bajkę o Jasiu i Małgosi, ale nie wszyscy wiedzą, że Czarownica wcale nie musi być taka straszna jak nam opowiadano w dzieciństwie. Czasem tylko wszystkich musi postraszyć, bo inaczej nie byłaby Czarownicą. Jak się okaże na koniec Bajki, po postu uwielbia słodycze, tak jak wszystkie dzieci. Amatorami słodyczy są także leśne zwierzątka, które popisują się w akrobatycznych układach baletowych, a wszystkiemu przygląda się z ukrycia tajemniczy Wilk…

Spektakl przeznaczony dla dzieci i ich rodziców którzy chcieliby na chwilę powrócić do czasów swojego dzieciństwa i znów poczuć się dziećmi.

Bilety: 30-35 zł.

23 maja, godz. 18 - Spektakl "Skrzypek na dachu", jubileusz 35-lecia pracy artystycznej Marioli Zagojskiej

"Skrzypek na dachu” to jeden z najsłynniejszych musicali, którego fabułę oparto na prozie tworzącego w jidysz pisarza Szolema Alejchema. Osadzony w realiach carskiej Rosji sprzed wieku ukazuje codzienne życie mieszkańców Anatewki – i Żydów, i gojów. Głównymi postaciami są mleczarz Tewje, jego żona Gołda i ich młode córki. Ale w „Skrzypku na dachu”, jak zresztą już na początku mówi sam mleczarz, są i inni. Piosenka „Gdybym był bogaczem”, jedna z najbardziej rozpoznawalnych na całym świecie, jest sztandarowym utworem spektaklu. Nie mniej piękne i wzruszające są "To świt, to noc", "Kwiatku mój", czy też finałowa "Anatewka".

Premiera lubelskiego przedstawienia "Skrzypka..." w reżyserii Zbigniewa Czeskiego miała miejsce na scenie legendarnego Domu Kultury Kolejarza w roku 1994. Ten sam (a jednak trochę inny...), wciąż cieszący się wielką popularnością wśród widzów można oglądać na scenie teatru od 2002 roku.

Bilety: 60-80 zł.

25 maja, godz. 18 - Koncert "Dla Ciebie Mamo" - 12 Tenorów & Diva

12 Tenorów to najnowszy projekt muzyczny AVIP Group - Woytek Mrozek Production. Zespół tworzą międzynarodowi artyści wokaliści koncertujący na wielu europejskich scenach. Jest to pierwszy taki projekt muzyczny, który powstał w Polsce i jeden z nielicznych na światowym rynku Show Business’u. Producentem programu jest znany od 20 lat światowej publiczności Woytek Mrozek - producent, dyrygent, kompozytor, aranżer i solista. Charakterystycznym dla koncertów grupy 12 Tenorów & Diva jest wirtuozeria wokalu połączona z humorem, dzięki czemu burzą oni stereotypowy obraz klasycznej muzyki wokalnej.

Zespół tworzą świetnie wykształceni wokaliści, którzy są laureatami prestiżowych, międzynarodowych konkursów wokalnych. Gwiazdą wieczoru będzie polska DIVA Kamila Lendzion, która obok aktywnego życia koncertowego od 2018 roku pełni także znaczącą funkcję dyrektora Teatru Muzycznego w Lublinie. Podczas ich koncertu usłyszymy zarówno najsłynniejsze i najpiękniejsze fragmenty oper, jaki aranżacje utworów współczesnych, rockowych i popowych takich jak ponadczasowa aria „Nessun Dorma”, czy też hit z repertuaru Jana Kiepury „Brunetki Blondynki”. Oklaskiwane i podziwiane na całym świecie przeboje grupy Il Divo „Unbrake My Heart”, czy też „We Will Rock You” zespołu Queen a także „You Raise Me Up” Josha Grobana.

Bilety: 80-120 zł.

30-31 maja, godz. 18 - Spektakl "Kraina uśmiechu"

"Kraina uśmiechu" to romantyczna historia rozgrywająca się w egzotycznej scenerii. Liza zakochuje się w pięknym księciu Su-Czongu, i w jednej chwili podejmuje decyzję o wyjeździe do Chin i o poślubieniu swojego ukochanego. W ten sposób, pod romansowym konwencjonalnym kostiumem, pojawia się inny temat: spotkanie dwóch równorzędnych kultur – Zachodniej Europy i Chin, i próba dialogu pomiędzy nimi. To zapisany w libretcie ślad po autentycznej fascynacji Orientem, potęgą starej, wielkiej cywilizacji z jej osobnymi wartościami i zwyczajami. Ale ten metaforyczny, podwójny romans Europy i Chin – księcia Su-Czonga i Lizy Lichenfelds, oraz księżniczki Mi i porucznika Gustawa von Pottensteina – nie kończy się happy endem. Fascynacja zamienia się w gorzką wiedzę, różnice kulturowe i społeczne okazują się nieprzekraczalne, a marzenia o miłości i emancypacji – niemożliwe do zrealizowania ani w Chinach, ani w Europie. Orient okazuje się początkowo pięknym snem, który zmienia się w odzierający ze złudzeń koszmar.

Bilety: 50-80 zł.