Spektakl "Hallo Szpicbródka" w Teatrze Muzycznym

"Hallo Szpicbródka", film Janusza Rzeszewskiego i Mieczysława Jahody z 1978 roku, to jeden z największych przebojów w historii polskiego kina. Spektakl Teatru Muzycznego to sceniczna adaptacja według scenariusza filmowego Ludwika Starskiego. Sztukę wyreżyserował Mirosław Siedler.



Opis spektaklu: Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa. W Teatrzyku rewiowym "Czerwony Młyn" nie dzieje się dobrze – widownia świeci pustkami, brak pieniędzy na wypłaty dla artystów. Z pomocą przychodzi inżynier Fred Kampinos, bo... kocha Teatr? A może ma zupełnie inne plany zostając współwłaścicielem tej sceny? Bardziej od tego, co dzieje się na scenie, interesuje pobliski Bank.



Bilety na wydarzenie kosztują od 70 do 90 zł.