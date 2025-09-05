Hrubieszowskie święto plonów. Powiatowe dożynki w Kozodawach

Tradycyjny korowód ruszy przed godziną 11 spod wiejskiej świetlicy. Uczestnicy z wieńcami przejdą na plac przy miejscowej szkole podstawowej, gdzie powitają ich gospodarze dożynek, czyli wójt gminy Hrubieszów Tomasz Zając i starosta hrubieszowski Józef Kuropatwa. Na godzinę 12 zaplanowano mszę, a zaraz po niej poświęcenie dożynkowych wieńców, spośród których w konkursie wybrany zostanie najpiękniejszy.

Starościną dożynek w Kozodawach będzie Agnieszka Korolska ze Ślipcza, właścicielka blisko 90-hektarowego gospodarstwa, w którym uprawia przede wszystkim buraki cukrowe, rzepak, fasolę, pszenicę i proso.

Funkcję starosty powierzono Sławomirowi Żołdakowi z Łotoszyna, który wraz z żoną ma 32 hektary ziemi wykorzystywanej na uprawę buraków cukrowych, rzepaku, pszenicy i kukurydzy.

W częśći oficjalnej święta plonów przewidziano m.in. wręczenie odznaczeń dla wyróżniających się rolników z powiatu hrubieszowskiego.

Później rozpocznie się już prawdziwa zabawa, a festyn potrwa do późnej nocy. Wystąpią liczne lokalne zespoły, m.in. „No to siup” ze Ślipcza, „Czerwona jarzębina” z Moroczyna, „Na Jeden Raz” z Mienian oraz „To i Owo na Ludowo” z Gródka.

Wieczorem zaczną się tańce, bo na scenę wychodzić będą kolejno discopolowe zespoły „Meffis”, „Joker” i „MeGustar”.

Przez całe popołudnie mają być też otwarte stoiska z potrwami regionalnymi, rękodziełem, będą też atrakcje dla dzieci i wystawa sprzętu rolniczego.