Hrubieszowskie święto plonów. Powiatowe dożynki w Kozodawach

Gmina Hrubieszów i powiat hrubieszowski organizują w niedzielę wspólne święto plonów. Dożynki w Kozodawach zaczną się częścią oficjalną, a zakończą artystyczną i rozrywkową z koncertami zespołów disco polo.
Tradycyjny korowód ruszy przed godziną 11 spod wiejskiej świetlicy. Uczestnicy z wieńcami przejdą na plac przy miejscowej szkole podstawowej, gdzie powitają ich gospodarze dożynek, czyli wójt gminy Hrubieszów Tomasz Zając i starosta hrubieszowski Józef Kuropatwa. Na godzinę 12 zaplanowano mszę, a zaraz po niej poświęcenie dożynkowych wieńców, spośród których w konkursie wybrany zostanie najpiękniejszy.
Starościną dożynek w Kozodawach będzie Agnieszka Korolska ze Ślipcza, właścicielka blisko 90-hektarowego gospodarstwa, w którym uprawia przede wszystkim buraki cukrowe, rzepak, fasolę, pszenicę i proso.
Funkcję starosty powierzono Sławomirowi Żołdakowi z Łotoszyna, który wraz z żoną ma 32 hektary ziemi wykorzystywanej na uprawę buraków cukrowych, rzepaku, pszenicy i kukurydzy.
W częśći oficjalnej święta plonów przewidziano m.in. wręczenie odznaczeń dla wyróżniających się rolników z powiatu hrubieszowskiego.
Później rozpocznie się już prawdziwa zabawa, a festyn potrwa do późnej nocy. Wystąpią liczne lokalne zespoły, m.in. „No to siup” ze Ślipcza, „Czerwona jarzębina” z Moroczyna, „Na Jeden Raz” z Mienian oraz „To i Owo na Ludowo” z Gródka.
Wieczorem zaczną się tańce, bo na scenę wychodzić będą kolejno discopolowe zespoły „Meffis”, „Joker” i „MeGustar”.
Przez całe popołudnie mają być też otwarte stoiska z potrwami regionalnymi, rękodziełem, będą też atrakcje dla dzieci i wystawa sprzętu rolniczego.
