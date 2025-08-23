Pacjenci nie zapłacą, a szpital zarobi. Rezonans zacznie badać za kilka miesięcy

O tym, że hrubieszowski szpital rozstrzygnął przetarg na wynajem ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni pisaliśmy na początku sierpnia.

Oferta złożona przez Nu-Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość była jedyną. Założono, że umowa zostanie podpisana na 10 lat. Najemca zobowiązał się na własny koszt przeprowadzi generalny remont pomieszczeń, wyposaży całość i zapewni pełen personel. Tak się stanie. Jak się dowiadujemy, dla Nu-Medu ta inwestycja to wydatek około 12 mln zł. Dodatkowo przez cały okres trwania umowy płacić będzie za najem każdego metra kwadratowego 84 zł miesięcznie.

– Dla nas to bardzo ważne. Szpital potrzebuje tych pieniędzy na swoje bieżące funkcjonowanie – mówi wprost Arkadiusz Bratkowski, dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie. I wylicza, że koszty tego utrzymania w ciągu pół roku to ponad 8 mln zł. Jednocześnie placówka ma za ten okres nadwykonania na ok. 10 mln zł, za które dotąd NFZ nie zapłacił. Placówka nie otrzymała również dotąd pełnych pieniędzy potrzebnych na wypłatę ustawowych podwyżek, które weszły w życie 1 lipca.

– Należy też zauważyć, że jesteśmy szpitalem położonym przy samej granicy z Ukrainą, gdzie trwają działania wojenne. Nasza specyfika wymaga utrzymania gotowości bez przerwy – wyjaśnia dyrektor.

Przyznaje, że placówki nie stać byłoby ani na remont, który przeprowadzi Nu-Med, ani na zakup rezonansu.

– A to ma być jedno z najnowocześniejszych dostępnych obecnie urządzeń. Czas badania będzie maksymalnie skrócony. Na opis wyników też nie trzeba będzie czekać 30, ale może kilka dni. Poza tym Nu-Med ma doświadczenie w tej działalności. Prowadzi w skali kraju kilkadziesiąt pracowni rezonansu magnetycznego, zapewni więc w pełni przygotowany, profesjonalny personel – chwali przyszłą współpracę dyrektor.

W umowie zastrzeżono, że prace remontowe i wyposażenie pracowni mają potrwać do 4 miesięcy. Z tego, co nam się udało dowiedzieć, ruszą już na początku września.

Pomieszczenia, które zajmie pracownia były dotąd wykorzystywane na potrzeby pogotowia oraz nocnej i świątecznej opieki medycznej. Co z nimi? M – Nie ma żadnego problemu w tym względzie. Zostaną przeniesione. Mamy gdzie znaleźć dla nich miejsce – zapewnia Bratkowski.

Działalność pracowni rezonansu magnetycznego w Hrubieszowie ma się opierać na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci nie będą więc musieli za badania płacić. Zaoszczędzą również czas, bo zniknie konieczność wyjazdu na badania do innych ośrodków.