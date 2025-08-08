Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. piątek, 8 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Janów Lubelski

Dzisiaj
14:01
Strona główna » Janów Lubelski

Gryczaki 2025, czyli kasza, łupcie i koncerty

Autor: Zdjęcie autora Waldemar Sulisz
Udostępnij A A
Gryczaki 2024
Gryczaki 2024 (fot. BAS/Archiwum)

Czy jaglak jest lepszy od gryczaka? Jak smakuje gryczanka a jak godziszowskie pierogi z kaszą? Podpowiadamy, czego spróbować na tegorocznym festiwalu kaszy w Janowie Lubelskim.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

W sobotę i niedzielę (9 i 10 sierpnia) Zoom Natury nad zalewem w Janowie Lubelskim zapełni się tłumami fanów potraw z kaszy gryczanej.

W tym roku magnesem jest zespół Boney M., który o 21 w sobotę zagra koncert na Gryczakach 2025. – To jedyny skład, który ma prawo do wykonywania wielkich przebojów zespołu, takich jak na przykład „Rivers of Babylon” – tłumaczy Łukasz Drewniak, dyrektor Janowskiego Ośrodka Kultury i szef festiwalu. Dziś funkcjonują trzy składy zespołu, ale tylko jeden – prowadzony przez Liz Mitchell – jest oficjalnie popierany przez Franka Mariana, twórcę Boney M.

Wizyta zespołu to okazja by zaprezentować słynne przysmaki z kaszy gryczanej, z których słynie festiwal. Od jaglaka i gryczaka, przez gołąbki i łupcie potockie, po niezliczone odmiany pierogów z kaszą na słodko i na ostro aż do gryczanych słodyczy. Co posmakuje gościom, zobaczymy. A co może posmakować nam? Oto nasze podpowiedzi.

Kasza i syrzanie

Festiwal rozpocznie się w sobotę, 9 sierpnia o godzinie 15. Warto wziąć udział w prezentacji malowniczych zagród, bo tam należy szukać janowskich przysmaków. – Ale przysmaków nagotować trza umieć, bo „Jak jest z czego, to i dureń kaszy nawarzy” – opowiadał mi na jednej z edycji skrzypek Stanisław Głaz, wspominając, jak robiło się w jego domu gryczaki. Oto jego wspomnienie: „Brało się kaszy reczanej, bo najlepsza była. Naparowało, dodało mąki z syrzanjem.

Co to jest syrzanje? To ser potłuczony, osolony. Kasza z mąką, z syrzanjem, ze skwarkami dobrze wytłuczona do kwaśnego mleka smakowita była. A piroga jak się robiło? Brało się farszu z kaszy reczanej, manny, syrzenja, dawało dużo tłustej śmietany, masła, soli i pieprzu, zawijało w skórkę, lepiło. W skórkę? Co to skórka? No, ciasto wywalcowane. Zawijało się farszu, zgrabnie wylepiło i do pieca chlebowego. Dziś takich pirogów, czy jak to mówią reczczaków mało która gospodyni umie. Po nowemu gotują, po nowemu”.

Gołąbki, łupcie i sarmale

W Zagrodach Smaku warto zapolować na kilkanaście odmian gołąbków. W polskich książkach kucharskich gołąbki w wielkiej obfitości pojawiają się w XIX wieku. Co ciekawe, Oskar Kolberg w tomie „Pokucie” używa nazwy hołubci: „Gołąbki (hołubci), są to krupy lub kasza jaglana, kukurydziana lub hreczana owinięta w liść kapusty kwaszonej (czyli pierożki z liścia kapuścianego). Gołąbek zaraz po zrobieniu go, kładzie się do garnka, nalewa serwatką (a w czasie postu kapuśniakiem) i przystawia dla zgotowania do ognia. Jadło to podaje się jako przysmak, nader tłusto omaszczone słoniną”.

Na Gryczakach królują łupcie potockie, których nazwa wywodzi się prosto z historycznej nazwy hołubci. Na festiwalu odmian gołąbków jest bez liku, szukajcie gołąbków zawiniętych w kiszone liście kapusty, wywodzących się z sarkali, gołąbków z Bukowiny. Szukajcie też na stoiskach leniwych gołąbków. To pyszne kotlety z kapusty i gołąbkowego farszu.

Kiełbasa z kaszy

 Składniki: 4 szklanki kaszy gryczanej, 6 szklanek wody, 3 wędzone skórki z boczku, 15 dag słoniny, 2 cebule, 2 łyżeczki z masła, 15 dag boczku pieczonego, sól, naturalne osłonki na kiełbasy.

 Wykonanie: kaszę podsmażyć na maśle. Do wrzącej wody dodać sól i wędzone skórki z boczku. Wsypać kaszę i gotować do zagęszczenia. Następnie wsypać kaszę do prodiża i uprażyć. Doprawić kaszę cebulą przesmażoną na słoninie i boczku, dodać zmielone skórki wędzone. Doprawić do smaku, ewentualnie dodać pieprz. Napełnić osłonki, wędzić godzinę w olszynowym dymie. Podawać na gorąco z ziemniakami i ogórkiem kiszonym.

Kiełbasa czy kaszanka?

Kiełbasa z kaszy to jeden z największych hitów janowskiego festiwalu. Czy pojawi się w tym roku? – Na pewno pojawi się kasza gryczana z jeleniną, którą na pokazie kulinarnym zaprezentuje KGW w Stojeszynie – mówi dyrektor Łukasz Drewniak. Na pewno pojawi się też kaszanka w różnych odmianach. Od klasycznej, produkowanej w małych masarniach przez kaszankę przygotowywaną przez Koła Gospodyń Wiejskich po kaszankę z leśnymi grzybami.

Kaszanka może nawet pojawić się w pierogach, opiekane na patelni, złote i chrupiące zadowolą podniebienia największych koneserów. Pierogów na festiwalu będzie bardzo dużo. – W sobotę o godzinie 20 rozpoczną się Mistrzostwa Świata w jedzeniu pierogów z kaszą. Zapisy będą odbywać się w dniu konkursu. A na deser zapraszam na koncert Boney M., który zacznie się o godzinie 21 – dodaje Łukasz Drewniak.

Konkurs na potrawę regionalną

To jeden z najważniejszych punktów festiwalu „Gryczaki”. Od początku jego organizatorem jest Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim, które dba o przekazywanie tradycji, dokumentuje przepisy zgłaszanych potraw i wydaje publikacje z regionalnymi przepisami Ziemi Janowskiej.

– Z roku na rok uczestnicy konkurs zaskakują nas inspirującymi daniami na bazie kaszy gryczanej. Zgłaszają potrawy na zimno i na gorąco, zagrodowe sery oraz nalewki. Co rok wręczamy także tytuł Super Gryczaka. Kuchnia regionalna to część tradycji i kultury. Nasz festiwal prezentuje turystom z Polski dziedzictwo kulinarne Ziemi Janowskiej – mówi Justyna Fils, dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim.

Mam zaszczyt przewodniczyć komisji konkursowej od lat. Ważne jest to, że nagrodzone potrawy stają się inspiracją dla Kół Gospodyń Wiejskich, prezentujących dania w Zagrodach Smaku. Tak dzieje się z nowymi odmianami gryczaka, drożdżowymi bułeczkami, w których siedzi nadzienie z gryczaka, wieloma odmianami gołąbków i zrazów, kotletami gryczanymi, blinami, krokietami, kulebiakami z kaszą, a nawet knyszami. Oto przykładowe przepisy.

Krokiety z kaszą gryczaną

 Składniki: 15 dag kaszy gryczanej, kilka suszonych prawdziwków, 1 łyżka masła, 1 jajko na twardo, 1 jajko surowe, sól, pieprz.

 Wykonanie: namoczyć grzyby. Najlepiej na noc. Ugotować. Odcedzić. W wywarze grzybowym ugotować na sypko kaszę z masłem. Wymieszać z posiekanymi grzybami i jajkiem na twardo. Wbić surowe jajko. Wyrobić. Doprawić solą z pieprzem.

Smaczny czulent gryczany

 Składniki: 50 dag tłustej wołowiny, szklanka białej fasoli Jaś, 3/4 szklanki kaszy gryczanej, 1 cebula, 2 marchwie, sól, pieprz, papryka, tłuszcz, smalec gęsi lub kurzy.

Wykonanie: mięso umyć i pokroić w kostkę. Przyrumienić tłuszczu z grubo posiekaną cebulą. Przełożyć do żaroodpornego naczynia, dodać kaszę gryczaną i namoczoną poprzedniego dnia fasolę. Zalać wodą. Dusić lub wolno piec w piekarniku. Koniecznie pod przykryciem, dolewając wody w miarę jej wyparowywania. Doprawić do smaku solą, pieprzem i papryką.

 

Gryczaki zaczynają się dzisiaj i potrwają do niedzieli
10 sierpnia 2024, 15:30

Jedziemy na gołąbki i Gryczaki do Janowa Lubelskiego

W Janowie Lubelskim rozpoczęły się Gryczaki. Festiwal palce lizać! Jutro zaśpiewa Skolim
galeria
Zdjęcia

W Janowie Lubelskim rozpoczęły się Gryczaki. Festiwal palce lizać! Jutro zaśpiewa Skolim

Gryczaki 2025. Dwa dni świętowania kaszy, muzyki i regionalnych smaków nad zalewem w Janowie Lubelskim
9 sierpnia 2025, 0:00

Gryczaki 2025. Dwa dni świętowania kaszy, muzyki i regionalnych smaków nad zalewem w Janowie Lubelskim

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Janów Lubelski przepisy koncerty kulinaria Gryczaki

Pozostałe informacje

Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

20-latek stracił prawo jazdy, zapłacił 6000 zł grzywny i musi zdać ponowny egzamin na prawo jazdy. Policja apeluje o rozwagę na drodze.
Kibice liczą w piątek na kolejne efektowne zwycięstwo Orlen Oil Motoru

Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra (relacja na żywo)

Czas na ostatnią kolejkę rundy zasadniczej PGE Ekstraligi. Już o godz. 18 Orlen Oil Motor Lublin podejmie Stelmet Falubaz Zielona Góra. Zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania.
Policja zabezpieczyła 23 kilogramy narkotyków o wartości blisko miliona złotych

Policja zabezpieczyła 23 kilogramy narkotyków o wartości blisko miliona złotych

24-latek z Lublina usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości mefedronu i marihuany. Grozi mu do 10 lat więzienia.
Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

W nocy z czwartku na piątek policjanci Ogniwa Patrolowego zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej 35-letnią kobietę kierującą samochodem marki BMW. Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że kobieta prowadziła pojazd mając ponad pół promila alkoholu w organizmie. Okazało się, że to nie jest jedyne jej przwinienie.
LKS Milanów powinien być jedną z drużyn, która w nowym sezonie będzie walczyć o czołowe lokaty

Startuje bialska klasa okręgowa. Kto powalczy o awans?

LKS Milanów, Az-Bud Komarówka Podlaska, Lutnia Piszczac i Victoria Parczew powinny nadawać ton wydarzeniom w rozpoczynającym się w weekend nowym sezonie bialskiej okręgówki. Czarnym koniem rozgrywek może być jeden z beniaminków, KS Drelów.
Znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

Znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

27-latek z powiatu chełmskiego spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie po tym, jak policja ustaliła, że od półtora roku znęcał się nad swoją matką. Grozi mu do pięciu lat więzienia.
W Puławach ktoś się wzbogacił. Milion ze zdrapki Lotto
Lotto

W Puławach ktoś się wzbogacił. Milion ze zdrapki Lotto

W czwartek padła główna wygrana w Lotto i zdrapce Super Mega Pensja. Ta druga została trafiona w kolekturze przy ul. Kołłątaja 18 w Puławach. Część środków państwowa spółka wypłaci od razu, kolejne będą w miesięcznych ratach.
Bez kasku, bez nadzoru, z dużą prędkością. Hulajnogi zagrożeniem dla dzieci?
MAGAZYN

Bez kasku, bez nadzoru, z dużą prędkością. Hulajnogi zagrożeniem dla dzieci?

Po ulicach Lublina na hulajnogach elektrycznych jeżdżą nawet tak małe dzieci, że kierownica zasłania im pole widzenia – mówi jeden z naszych rozmówców. Później są tego konsekwencje – wypadki, urazy, a nawet tragiczne finały o których niestety coraz częściej musimy informować. Czy da się tego uniknąć?

Łukasz Gieresz zdaje sobie sprawę, jakie są oczekiwania w Zamościu przed startem nowego sezonu

Wraca IV liga. Hetman Zamość musi się zmierzyć z rolą faworyta

W poprzednim sezonie mieliśmy ligę dwóch prędkości, bo Stal Kraśnik i Lublinianka odstawały od reszty stawki. Tym razem wszyscy spodziewają się bardziej wyrównanych rozgrywek. Znowu jest jednak jeden główny faworyt do awansu – Hetman Zamość
Gryczaki 2024

Gryczaki 2025, czyli kasza, łupcie i koncerty

Czy jaglak jest lepszy od gryczaka? Jak smakuje gryczanka a jak godziszowskie pierogi z kaszą? Podpowiadamy, czego spróbować na tegorocznym festiwalu kaszy w Janowie Lubelskim.
Ulica Przemysłowa w Chełmie lata świetności ma już dawno za sobą

Chełm z rekordową inwestycją drogową. Umowa na Fabryczną i Przemysłową podpisana

Ponad 20 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi do Chełma na przebudowę ulic Fabrycznej i Przemysłowej – kluczowych arterii prowadzących do największej strefy gospodarczej w mieście. Całkowity koszt prac przekroczy 30 milionów złotych, a nowa infrastruktura ma być gotowa już w przyszłym roku.

Potańcówka w Skansenie, czyli plenerowa zabawa w stylu retro
galeria

Potańcówka w Skansenie, czyli plenerowa zabawa w stylu retro

Do wspólnej zabawy zaprasza Zespół i Kapela Swojacy i Przyjaciele z Niedrzwicy Kościelnej. Kiedy? W sobotę, 9 sierpnia. Gdzie? W Muzeum Wsi Lubelskiej.
Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy
DO ZOBACZENIA
10 sierpnia 2025, 0:00
film

Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy

Blisko 150 filmów, 70 gości, koncerty, kina plenerowe, pokazy specjalne i międzynarodowi goście – 10 sierpnia rozpoczyna się 26. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu.
Wiceminister Jan Szyszko odpowiada na zarzuty ws. KPO

Afera KPO. Jachty, sauny i wirtualne strzelnice za unijne dotacje. Premier zapowiada kontrole

Po opublikowaniu mapy beneficjentów KPO wybuchła polityczna burza. W sieci pojawiły się przykłady dotacji na zakupy, które zdaniem wielu nie mają nic wspólnego z celem programu. Są już pierwsze dymisje, a rząd zapowiada dokładne kontrole i zwroty źle wydanych pieniędzy. Choć, jak twierdzą rządzący, to tylko 0,5 proc. całej wartości KPO, które trafią do Polski, to spowodowało to olbrzymie zamieszanie krajowej polityce. Absurdy są też w naszym województwie.
Jarosław Milcz nie będzie w nowym sezonie strzelał już goli dla Lublinianki

Lublinianka bez Jarosława Milcza. "Każdy trener ubolewałby nad taką stratą"

Jedni grają i strzelają gole nawet po czterdziestce, jak Wojciech Białek. Inni decydują się za to zawiesić buty na kołku, chociaż dopiero dobijają do trzydziestki. Na drugą opcję zdecydował się niedawno Jarosław Milcz, który jako zawodnik Lublinianki w poprzednim sezonie został królem strzelców wyprzedzając właśnie popularnego „Białego”.

Najnowsze
Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

17:09 Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

16:47

Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra (relacja na żywo)

16:19

Policja zabezpieczyła 23 kilogramy narkotyków o wartości blisko miliona złotych

15:48

Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

15:21

Startuje bialska klasa okręgowa. Kto powalczy o awans?

15:20

Znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

14:51

W Puławach ktoś się wzbogacił. Milion ze zdrapki Lotto

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

Kibice liczą w piątek na kolejne efektowne zwycięstwo Orlen Oil Motoru

Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra (relacja na żywo)

Policja zabezpieczyła 23 kilogramy narkotyków o wartości blisko miliona złotych

Policja zabezpieczyła 23 kilogramy narkotyków o wartości blisko miliona złotych

Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

LKS Milanów powinien być jedną z drużyn, która w nowym sezonie będzie walczyć o czołowe lokaty

Startuje bialska klasa okręgowa. Kto powalczy o awans?

Znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

Znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

Kibice liczą w piątek na kolejne efektowne zwycięstwo Orlen Oil Motoru

Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra (relacja na żywo)

Policja zabezpieczyła 23 kilogramy narkotyków o wartości blisko miliona złotych

Policja zabezpieczyła 23 kilogramy narkotyków o wartości blisko miliona złotych

Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

LKS Milanów powinien być jedną z drużyn, która w nowym sezonie będzie walczyć o czołowe lokaty

Startuje bialska klasa okręgowa. Kto powalczy o awans?

Znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

Znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy
film

Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Karol Nawrocki obejmuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP
film

Karol Nawrocki obejmuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

film
Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film
tylko u nas

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film
NASZA AKCJA

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film
zdjęcia, wideo

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy
film

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego
film
Dzień Wschodzi

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego
film
Dzień Wschodzi

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego

320 kilometrów do Jasnej Góry. Niedługo rusza pielgrzymka z Lublina
film

320 kilometrów do Jasnej Góry. Niedługo rusza pielgrzymka z Lublina

Tatary z nową jakością
film
WTOREK NA DZIELNI

Tatary z nową jakością

Kiedy AI zastąpi lekarzy? To oni nad tym pracują
film

Kiedy AI zastąpi lekarzy? To oni nad tym pracują

Ile wody nam zostało? Z pewnością powinniśmy ją oszczędzać
film

Ile wody nam zostało? Z pewnością powinniśmy ją oszczędzać

Foto
Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

galeria
Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo
galeria

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą
galeria
ZDJĘCIA

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było
galeria

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek
galeria
ZDJĘCIA

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów
galeria

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal
galeria

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”
galeria

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”

Oni mają dobrego nosa. Czworonożni funkcjonariusze lubelskiej policji pokazywali swoje umiejętności
galeria
ZDJĘCIA I WIDEO

Oni mają dobrego nosa. Czworonożni funkcjonariusze lubelskiej policji pokazywali swoje umiejętności

Leczenie endometriozy kompleksowo i na NFZ. Lubelska placówka jedną z ośmiu w Polsce
galeria

Leczenie endometriozy kompleksowo i na NFZ. Lubelska placówka jedną z ośmiu w Polsce