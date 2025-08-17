Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. niedziela, 17 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Janów Lubelski

Dzisiaj
7:44
Strona główna » Janów Lubelski

Niedziela z Karolem Nawrockim. Prezydent pojawi się na Lubelszczyźnie

Autor: Zdjęcie autora pp
Udostępnij A A
Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki (fot. DW)

Dziś, 17 sierpnia, prezydent Karol Nawrocki odwiedzi województwo lubelskie. W planie wizyty  jest spotkanie z mieszkańcami Godziszowa oraz pobyt na Festiwalu Oręża Polskiego w Janowie Lubelskim.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Prezydent spotka się z mieszkańcami Godziszowa o godz. 13.30 na boisku gminnym. Warto przypomnieć, że  w drugiej turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki uzyskał w Godziszowie rekordowe w skali kraju poparcie – aż 94,66 proc. głosów.

Po spotkaniu z mieszkańcami Karol Nawrocki uda się do Janowa Lubelskiego, gdzie trwać będzie Festiwal Oręża Polskiego. Kancelaria Prezydenta nie przewiduje oficjalnego wystąpienie głowy państwa w Janowie Lubelskim, choć ten plan może ulec modyfikacji.

Za wizytą prezydenta Karola Nawrockiego stoi poseł Michał Moskal (PiS) z Janowa Lubelskiego. – Karol Nawrocki jest przyjacielem województwa lubelskiego i powiatu janowskiego. Jestem dumny z tego, że głowa państwa pokochała region z którego pochodzę i chce tutaj wracać – mówił poseł Moskal.

W związku z wizytą kierowcy muszą uważać na przejazd kolumny prezydenckiej po S17 i S19 oraz spodziewać się niewielkich trudności w miejscach, gdzie zaplanowano wizytę prezydenta.

Na godziny przed zakończeniem kampanii wyborczej, przed drugą turą, cały Chrzanów witał przyszłego prezydenta, życząc mu powodzenia. Nadszedł czas podziękowań?

Nie Berlin, Waszyngton, a Janów Lubelski! Za kilka dni ugoszczą prezydenta Nawrockiego?

Ukrainiec zatrzymany za dewastację pomnika ofiar rzezi wołyńskiej
kraj świat

Ukrainiec zatrzymany za dewastację pomnika ofiar rzezi wołyńskiej

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie
film

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
polityka Janów Lubelski Karol Nawrocki

Pozostałe informacje

Karol Nawrocki dziś w Godziszowie. Prezydent mówił o rodzinie i polskiej ziemi
zdjęcia
galeria

Karol Nawrocki dziś w Godziszowie. Prezydent mówił o rodzinie i polskiej ziemi

Dziś po południu prezydent Karol Nawrocki pojawił się na Lubelszczyźnie. Pierwszy raz w swojej nowej roli. Spotkał się z mieszkańcami Godziszowa i Janowa Lubelskiego, gdzie uzyskał rekordowe poparcie w ostatnich wyborach. Mówił m.in. o swoich inicjatywach ustawodawczych.
45 lat temu piłkarze Motoru pierwszy raz zagrali w ekstraklasie
historia

45 lat temu piłkarze Motoru pierwszy raz zagrali w ekstraklasie

Był 17 sierpnia 1980 roku, gdy po raz pierwszy w historii piłkarska drużyna z Lubelszczyzny zagrała mecz w najwyższej lidze. To był lubelski Motor, który zremisował z Zagłębiem Sosnowiec. Dzień przed tą rocznicą, w ostatnią sobotę, Motor również zremisował. O jubileuszu w klubie nie pamiętał raczej nikt. Szkoda…
Dania do airfryera – co znajdziesz w Multicook i jak je przygotować

Dania do airfryera – co znajdziesz w Multicook i jak je przygotować

Airfryer, czyli frytkownica beztłuszczowa, to urządzenie, które w ostatnich latach podbiło kuchnie w wielu domach. Dzięki niemu możemy przygotować chrupiące frytki, soczyste skrzydełka czy delikatne warzywa bez nadmiaru tłuszczu. Jednak sam sprzęt to dopiero połowa sukcesu – równie ważne jest to, co do niego włożymy.
W bialskim sanepidzie miejsce Marcina Nowika zajęła Renata Grądzka

W miesiąc wybrali nowych dyrektorów trzech sanepidów

W lipcu w trzech powiatowych sanepidach w Lubelskiem odwołano dyrektorów. 14 sierpnia powołano nowe szefostwo w tych jednostkach.

Arena Lublin to stadion, którym swoje domowe mecze rozgrywają drużyny z Ukrainy. Dynamo Kijów pod koniec sierpnia podejmie na nim drużynę z Izraela

Nazwali Polaków mordercami – ich koledzy przyjadą do Lublina

Po skandalu z izraelskimi kibicami kolejna grupa piłkarskich fanów z tego kraju przyjedzie nad Wisłę. A konkretnie to nad Bystrzycę. Do Lublina 28 sierpnia na lubelskiej Arenie rozegrany zostanie mecz, który może bardziej zelektryzować państwowe służby (a co za tym idzie – także lokalne), niż kibiców.

Miękkie chusteczki higieniczne – komfort i delikatność na co dzień

Miękkie chusteczki higieniczne – komfort i delikatność na co dzień

Na co dzień często sięgamy po produkty, które zapewniają nam wygodę, higienę i poczucie świeżości. Jednym z takich niepozornych, ale niezwykle przydatnych akcesoriów są miękkie chusteczki higieniczne. Ich delikatna struktura, przyjazna dla skóry formuła i uniwersalne zastosowanie sprawiają, że znajdują swoje miejsce zarówno w domu, jak i w torbie czy samochodzie. Warto przyjrzeć się, dlaczego miękkie chusteczki higieniczne są tak popularne i jak wybrać te najlepsze.
Pierwszy ul - co kupić, żeby niczego nie zabrakło?

Pierwszy ul - co kupić, żeby niczego nie zabrakło?

Zakup pierwszego ula to wyjątkowa chwila w życiu każdego pszczelarza. Właśnie w tym momencie rozpoczyna się fascynująca pszczelarska przygoda. Aby jednak opieka nad pasieką od początku przebiegała bez problemów, należy zadbać o wybór odpowiedniego wyposażenia do ula. Jakie akcesoria powinien nabyć świeżo upieczony pszczelarz wraz z pierwszym ulem?
Myjka, która radzi sobie z brudem po remoncie – Karcher K7 w akcji

Myjka, która radzi sobie z brudem po remoncie – Karcher K7 w akcji

Po remoncie zostaje nie tylko efekt „wow”, ale też cała masa niechcianych śladów: pył na kostce brukowej czy na tarasie, zacieki po farbie na elewacji oraz brudne narzędzia porozrzucane w garażu. Zamiast szorować wszystko ręcznie i tracić energię, sięgnij po rozwiązanie, które zrobi to za Ciebie – myjkę ciśnieniową Karcher K7. Bo jeśli coś potrafi rozprawić się z pozostałościami po ekipie budowlanej, to właśnie K7 Karcher. Kiedy i dlaczego dokładnie warto sięgnąć po ten sprzęt? Tego dowiesz się poniżej!
Dlaczego pokaz iluzji to coś więcej niż tylko rozrywka?

Dlaczego pokaz iluzji to coś więcej niż tylko rozrywka?

Pokazy iluzji stanowią nie tylko formę rozrywki, ale także niezapomniane przeżycie, które angażuje publiczność i dostarcza wyjątkowych emocji. Odkryjesz, co sprawia, że te przedstawienia są tak wyjątkowe. Dlaczego warto rozważyć zorganizowanie pokazu iluzji na swojej imprezie? Dzięki temu zapewnisz uczestnikom efekt WOW oraz gwarancję niezapomnianych wrażeń. Iluzjoniści mają zdolność przekształcenia zwykłego spotkania w magiczne widowisko pełne podziwu.
Dlaczego podejmowanie decyzji jest tak trudne? O problemach z decyzyjnością

Dlaczego podejmowanie decyzji jest tak trudne? O problemach z decyzyjnością

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego nawet najprostsze wybory mogą wywołać w nas poczucie przytłoczenia? Decyzje, choć są nieodłączną częścią naszego życia, potrafią być źródłem znacznego stresu. Od wyboru ubrania na dzień po życiowe zmiany – każda decyzja angażuje nasze emocje i zasoby umysłowe. Jak zatem zminimalizować ten efekt w codziennym życiu? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.
Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
ZDJĘCIA
galeria

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

W sobotę na lotnisku Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu odbył się Królewski Piknik Lotniczy, który przyciągnął tłumy widzów spragnionych podniebnych emocji. Impreza poświęcona była pamięci Zdzisława Krasnodębskiego – urodzonego w Woli Osowińskiej pilota Brygady Pościgowej i pierwszego dowódcy legendarnego Dywizjonu 303.
Kłopotliwe skrzyżowanie na os. Kołłątaja w Puławach może doczekać się przebudowy
Puławy

Powstanie nowe rondo. Takie rozwiązanie poparli kierowcy

Skrzyżowanie ul. Kołłątaja z Pustą i Leśną będzie bezpieczniejsze. Zarząd Dróg Miejskich zaproponował mieszkańcom dwie opcje - wyniesienie go lub przebudowę na rondo. Kierowcy biorący udział w konsultacjach poparli drugą z tych propozycji.
Mateusz Stolarski i Max Molder

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Nie możemy się cieszyć z punktu po meczu u siebie

Motor Lublin zremisował z Piastem Gliwice 0:0. Kto był bardziej zadowolony z wyniku i jak spotkanie oceniają trenerzy obu ekip?
Prezydent Karol Nawrocki
powiat janowski

Niedziela z Karolem Nawrockim. Prezydent pojawi się na Lubelszczyźnie

Dziś, 17 sierpnia, prezydent Karol Nawrocki odwiedzi województwo lubelskie. W planie wizyty  jest spotkanie z mieszkańcami Godziszowa oraz pobyt na Festiwalu Oręża Polskiego w Janowie Lubelskim.
Brak pomysłu na niedzielny obiad? Mamy kilka kulinarnych propozycji
PRZEPISY

Brak pomysłu na niedzielny obiad? Mamy kilka kulinarnych propozycji

Tym razem w naszej kulinarnej rubryce przepisy na dwie zupy, dwa drugie dania i jeden deser - ciasto "coś dobrego".

Najnowsze
Karol Nawrocki dziś w Godziszowie. Prezydent mówił o rodzinie i polskiej ziemi
galeria

15:28 Karol Nawrocki dziś w Godziszowie. Prezydent mówił o rodzinie i polskiej ziemi

14:00

45 lat temu piłkarze Motoru pierwszy raz zagrali w ekstraklasie

13:39

Dania do airfryera – co znajdziesz w Multicook i jak je przygotować

13:05

W miesiąc wybrali nowych dyrektorów trzech sanepidów

11:52

Nazwali Polaków mordercami – ich koledzy przyjadą do Lublina

11:49

Miękkie chusteczki higieniczne – komfort i delikatność na co dzień

11:47

Pierwszy ul - co kupić, żeby niczego nie zabrakło?

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Karol Nawrocki dziś w Godziszowie. Prezydent mówił o rodzinie i polskiej ziemi
galeria

Karol Nawrocki dziś w Godziszowie. Prezydent mówił o rodzinie i polskiej ziemi

45 lat temu piłkarze Motoru pierwszy raz zagrali w ekstraklasie

45 lat temu piłkarze Motoru pierwszy raz zagrali w ekstraklasie

Dania do airfryera – co znajdziesz w Multicook i jak je przygotować

Dania do airfryera – co znajdziesz w Multicook i jak je przygotować

W bialskim sanepidzie miejsce Marcina Nowika zajęła Renata Grądzka

W miesiąc wybrali nowych dyrektorów trzech sanepidów

Arena Lublin to stadion, którym swoje domowe mecze rozgrywają drużyny z Ukrainy. Dynamo Kijów pod koniec sierpnia podejmie na nim drużynę z Izraela

Nazwali Polaków mordercami – ich koledzy przyjadą do Lublina

Miękkie chusteczki higieniczne – komfort i delikatność na co dzień

Miękkie chusteczki higieniczne – komfort i delikatność na co dzień

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Karol Nawrocki dziś w Godziszowie. Prezydent mówił o rodzinie i polskiej ziemi
galeria

Karol Nawrocki dziś w Godziszowie. Prezydent mówił o rodzinie i polskiej ziemi

45 lat temu piłkarze Motoru pierwszy raz zagrali w ekstraklasie

45 lat temu piłkarze Motoru pierwszy raz zagrali w ekstraklasie

Dania do airfryera – co znajdziesz w Multicook i jak je przygotować

Dania do airfryera – co znajdziesz w Multicook i jak je przygotować

W bialskim sanepidzie miejsce Marcina Nowika zajęła Renata Grądzka

W miesiąc wybrali nowych dyrektorów trzech sanepidów

Arena Lublin to stadion, którym swoje domowe mecze rozgrywają drużyny z Ukrainy. Dynamo Kijów pod koniec sierpnia podejmie na nim drużynę z Izraela

Nazwali Polaków mordercami – ich koledzy przyjadą do Lublina

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie
film

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Ulica Kozienicka po każdym większym deszczu tonie w spływającej z góry wodzie. To jedno z tych miejsc na mapie województwa, które odwodnienia potrzebuje najbardziej
film

Większy deszcz to dla nich koszmar. Proszą o drogę i zbiornik

Dzięki Tour de Pologne Women 2025 Zamość mogli zobaczyć pasjonaci kolarstwa w 65 krajach świata
galeria
film

Tour de Pologne Women w Zamościu. Wiemy, ile miasto za to zapłaciło

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

galeria
film
Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film
(Nie)Wyparzona Gęba

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
film
WTOREK NA DZIELNI

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film
tylko u nas

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film
NASZA AKCJA

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film
zdjęcia, wideo

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy
film

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy

Foto
Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

galeria
Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
galeria
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo
galeria

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo