Niedziela z Karolem Nawrockim. Prezydent pojawi się na Lubelszczyźnie

Prezydent spotka się z mieszkańcami Godziszowa o godz. 13.30 na boisku gminnym. Warto przypomnieć, że w drugiej turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki uzyskał w Godziszowie rekordowe w skali kraju poparcie – aż 94,66 proc. głosów.

Po spotkaniu z mieszkańcami Karol Nawrocki uda się do Janowa Lubelskiego, gdzie trwać będzie Festiwal Oręża Polskiego. Kancelaria Prezydenta nie przewiduje oficjalnego wystąpienie głowy państwa w Janowie Lubelskim, choć ten plan może ulec modyfikacji.

Za wizytą prezydenta Karola Nawrockiego stoi poseł Michał Moskal (PiS) z Janowa Lubelskiego. – Karol Nawrocki jest przyjacielem województwa lubelskiego i powiatu janowskiego. Jestem dumny z tego, że głowa państwa pokochała region z którego pochodzę i chce tutaj wracać – mówił poseł Moskal.

W związku z wizytą kierowcy muszą uważać na przejazd kolumny prezydenckiej po S17 i S19 oraz spodziewać się niewielkich trudności w miejscach, gdzie zaplanowano wizytę prezydenta.