Amerykańskie media o wystąpieniu Trumpa w ONZ: "pełne żalów i fałszywych oskarżeń"

We wtorek, 23 września, w swoim pierwszym od sześciu lat wystąpieniu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Trump zarzucił organizacji, że nie robi niczego, by rozwiązać światowe problemy. Trump ocenił też, że imigracja i polityka związana z walką ze zmianą klimatu to jedne z największych zagrożeń dla zachodniej cywilizacji – czytamy w „WSJ”. W godzinnym przemówieniu pełnym skarg na trwające wojny, wiatraki i niesprawne ruchome schody to właśnie ataki Trumpa na kwestie migracji i klimatu wybrzmiały najgłośniej – podkreśla nowojorski dziennik.

W ocenie „WSJ”, Trump zaprezentował „swoją najbardziej nacjonalistyczną stronę”, chwaląc się swoimi dokonaniami dotyczącymi zatrzymań i deportacji oraz polityką mającą na celu zwiększenie wykorzystanie paliw kopalnych kosztem odnawialnych źródeł energii.

Gazeta podkreśliła, że decyzja o wygłoszeniu takiego przemówienia w ONZ, organizacji opowiadającej się za globalną współpracą i prawami człowieka, miała być bezpośrednim atakiem na multilateralizm i tzw. agendę globalistyczną. Przesłanie zostało ukształtowane w taki sposób, aby znalazło oddźwięk wśród zwolenników popierającego go ruchu MAGA.

„WSJ” ocenił, że pod wieloma względami wypowiedź Trumpa przypominała jego kampanijne wiece, podczas których przeskakiwał z tematu na temat i często wygłaszał bezpodstawne lub sprzeczne twierdzenia.

Gazeta wybiła, że Trump skrytykował ONZ, kwestionując jej cel jako organizacji mającej na celu budowanie pokoju.

Również „New York Times” zwrócił uwagę na atak Trumpa pod adresem ONZ. Prezydent zarzucił jej bezczynność i jednocześnie oświadczył, że sam doprowadził do zakończenia siedmiu konfliktów – napisała gazeta.

Według niej, w obliczu wojen w Strefie Gazy, Sudanie i na Ukrainie, Trump wykorzystał swoje przemówienie, by wygłosić „wątpliwe twierdzenia” dotyczące imigracji i zielonej energii. Nowojorski dziennik zaznaczył, że sesja odbywa się na tle wycofania przez USA finansowania i wsparcia dla programów ONZ.

„Znacząco przekraczając wyznaczony mu czas, Trump skrytykował również swojego poprzednika Joe Bidena, przeciwników politycznych i bliskich sojuszników z NATO, którzy uznali państwo palestyńskie” – czytamy.

Trump zażądał powrotu wszystkich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, jednak nie wspomniał o działaniach Izraela, zmierzających do przejęcia miasta Gaza ani o swoich wcześniejszych obietnicach dostarczenia enklawie większej ilości żywności i pomocy - zaznaczył „NYT”.

Portal Axios ocenił, że Trump „pokazał ONZ środkowy palec”, a „Washington Post” napisał, że organizacja została „skarcona” przez prezydenta.