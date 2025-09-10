Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Reaguje NATO i UE. Jest też oświadczenie rosyjskiego MON

Holenderskie F-35 w na polskim niebie. Sojusznicy wsparli polskie lotnictwo w zwalczaniu dronów

Autor: Zdjęcie autora PAP oprac. RAD
Królewskie Holenderskie Siły Powietrzne: F-35
Królewskie Holenderskie Siły Powietrzne: F-35 (fot. Airwolfhound/Wikipedia)

Lotnictwo sojuszników z NATO – w tym holenderskie F-35 i natowski tankowiec powietrzny – wsparło polskie Siły Powietrzne podczas misji zabezpieczania polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z wtorku na środę, która była dla polskiego i natowskiego wojska bezprecedensowym wyzwaniem.

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Maciej Klisz – odpowiedzialny za bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej – uruchomił wszystkie niezbędne procedury.

Rano premier Donald Tusk przekazał, że doszło do co najmniej 19 naruszeń polskiej przestrzeni, a co najmniej 3 drony zostały strącone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Użycie uzbrojenia przez polskie lotnictwo to wydarzenie bez precedensu w najnowszej historii Polski.

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego ppłk Jacek Goryszewski podczas konferencji prasowej w środę podkreślił, że naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w takiej skali to sytuacja bezprecedensowa dla Sił Zbrojnych RP i sojuszniczych.

Do tej pory z takimi wyzwaniami się nie mierzyliśmy, ale mogę zapewnić, że dowódca operacyjny gen. Maciej Klisz użył wszystkich dostępnych sił i środków w jego podporządkowaniu, by zapewnić bezpieczeństwo naszej przestrzeni powietrznej, która jest również przestrzenią NATO – powiedział ppłk. Goryszewski.

Jak zaznaczył, „wszystkie procedury i wypracowane schematy zadziałały w sposób prawidłowy”, wskazując m.in. na pracę koordynującego działania Centrum Operacji Powietrznych.

 – To była naprawdę pracowita noc dla systemów radiolokacyjnych, systemów obrony przeciwlotniczej, par dyżurnych (samolotów bojowych – przyp. aut.). Zaangażowane było polskie i sojusznicze lotnictwo – powiedział, dziękując polskim i sojuszniczym żołnierzom za ich pracę.

 O tym, jaki sprzęt został zaangażowany w nocą akcję, mówił w środę w Sejmie premier Donald Tusk. Poinformował, że poza naziemnymi systemami były to m.in. samoloty wczesnego ostrzegania AWACS.

Jeśli chodzi o samoloty bojowe, Tusk wskazał, że do działań skierowano dwa myśliwce F-35 i dwa F-16, a także śmigłowce - bojowe Mi-24, a także wielozadaniowe M-17 oraz Black Hawk. Poderwanie na misję polskiej pary dyżurnej F-16 to w ostatnich czasach częste zadanie dla lotników, związane z powtarzającymi się zmasowanymi atakami Rosji na Ukrainę.

W nocnej misji udział wzięły także dwa nowocześniejsze samoloty F-35 - ten typ maszyny został zamówiony dla polskich Sił Powietrznych, ale pierwsze egzemplarze trafią do kraju dopiero w przyszłym roku. F-35 dysponują za to sojusznicy, których kontyngenty na przestrzeni ostatnich miesięcy są rotacyjnie rozmieszczane w Polsce - obecnie jest to kontyngent wystawiony przez niderlandzkie siły powietrzne, które zostaną w Polsce do końca roku.

To właśnie niderlandzkie myśliwce wsparły Polaków w nocnej misji. Za ich pomoc dziękowało w porannym komunikacie Dowództwo Operacyjne. Poza niderlandzkimi lotnikami w Polsce wciąż stacjonują dwie niemieckie baterie systemu przeciwlotniczego Patriot, których zadaniem jest ochrona wschodniej granicy, w tym m.in. hubu logistycznego wsparcia dla Ukrainy w podrzeszowskiej Jasionce.

Jak podał w środę Reuters, niemieccy przeciwlotnicy także zaangażowali się w misję wykrywania i monitorowania dronów-intruzów w nocy; według Reutersa, ich systemy pomagały Polakom wykrywać i śledzić intruzów.

W misję zaangażowane były także samoloty wsparcia, które były widoczne m.in. na mapach udostępnionych przez internetowy serwis flightradar24.com. To przede wszystkim samoloty rozpoznawcze: tzw. AWACSy, wyposażone w radary i inne systemy rozpoznawcze, kluczowe dla śledzenia intruzów w przestrzeni powietrznej. Z jednej strony był dostarczony niedawno do Polski ze Szwecji Saab 340 AEW&C Erieye, dla którego misja była swego rodzaju chrztem bojowym. Polski samolot rozpoznawczy był wspierany przez AWACS należący do Aeronautica Militare - włoskich sił powietrznych.

Eksperci ds. lotnictwa wielokrotnie wskazywali, że dwie używane maszyny Saaba nie zaspokoją potrzeb polskiego lotnictwa ws. samolotów rozpoznawczych, i konieczne są dodatkowe zakupy nowych maszyn tego typu.

Poza samolotami rozpoznawczymi lotnictwo bojowe w nocnej misji otrzymało wsparcie samolotu Airbus A330 MRTT, czyli powietrznego tankowca - samolotu zbudowanego na bazie dużego samolotu pasażerskiego, które umożliwia pilotom samolotów bojowych tankowanie w powietrzu, a tym samym wielokrotnie wydłużenie ich misji. Piloci myśliwców, którzy pozbawieni są wsparcia tankowca, są bowiem ograniczeni zapasami paliwa swojego samolotu, co zmusza ich do powrotu do baz np. po 1,5 czy 2 godzinach misji.

Tankowiec, który widoczny był na radarach w nocy nad Polską, należy do natowskiej floty MMF - czyli zespołu 10 (w przyszłości kilkunastu) samolotów MRTT, które są wykorzystywane wspólnie i współfinansowane przez 6 państw NATO - Belgię, Czechy, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Norwegię, do których dołączają obecnie Dania i Szwecja. Samoloty te stacjonują w niderlandzkim Eindhoven oraz niemieckiej Kolonii.

Polska zrezygnowała z udziału w programie MMF w 2016 roku, gdy MON kierował Antoni Macierewicz, który argumentował tę decyzję potrzebą posiadania własnych zdolności w zakresie tankowania w powietrzu. Obecnie jednak Polska nie posiada własnych tankowców, dlatego w sytuacjach takich jak noc z wtorku na środę konieczne jest wsparcie sojuszników. O pilne rozwiązanie kwestii tankowców powietrznych wielokrotnie apelował m.in. Inspektor Sił Powietrznych gen. Ireneusz Nowak.

Obecnie resort obrony narodowej zwraca uwagę na potrzebę pozyskania tankowców. Podkreślał to w wypowiedziach dla mediów wiceszef MON Paweł Bejda, zaznaczając jednocześnie, czy rozwiązaniem będzie zakup nowych maszyn, leasing, czy np. ponowne zaangażowanie w program MMF. Do tej pory nie zapadły jednak żadne decyzje w tej kwestii.

Dom zniszczony przez dron

Rosyjski dron zniszczył dom w Wyrykach. Gmina zapewnia lokal zastępczy

Wojewoda lubelski postawił wszystkie sztaby kryzysowe w stan najwyższej gotowości

Wojewoda lubelski postawił wszystkie sztaby kryzysowe w stan najwyższej gotowości

Krzywowierzba-Kolonia: służby w miejscu upadku rosyjskiego drona

Na wniosek Polski: konsultacje w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego

Pozostałe informacje

Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey

Brytyjski minister obrony: rozważamy opcję wzmocnienia obrony powietrznej NATO nad Polską

Zwróciłem się do brytyjskich sił zbrojnych z prośbą o rozważenie opcji wzmocnienia obrony powietrznej NATO nad Polską – oznajmił w środę minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podczas konferencji kończącej szczyt Grupy E5, w skład której wchodzą Polska, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy.
Z lewej mapa województwa lubelskiego z zaznaczonymi, potwierdzonymi miejscami znalezienia dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Po prawej - części drona znalezione na polu w Wohyniu w radzyńskim, ok. 100 metrów od zabudowań mieszkalnych
RAPORT
galeria

To tutaj spadły drony. Jeden wleciał prawie 300 km w głąb Polski

W nocy z wtorku na środę, 10 września, znad Ukrainy i Białorusi do Polski wleciało 19 wojskowych bezzałogowców. Obiekty lub ich szczątki w większości spadły na pola. Jeden uderzył w dom mieszkalny, w którym znajdowały się dwie osoby. Rząd potwierdza trzy zestrzelenia obcych maszyn. Służby pozostają w stanie gotowości.

Królewskie Holenderskie Siły Powietrzne: F-35

Holenderskie F-35 w na polskim niebie. Sojusznicy wsparli polskie lotnictwo w zwalczaniu dronów

Lotnictwo sojuszników z NATO – w tym holenderskie F-35 i natowski tankowiec powietrzny – wsparło polskie Siły Powietrzne podczas misji zabezpieczania polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z wtorku na środę, która była dla polskiego i natowskiego wojska bezprecedensowym wyzwaniem.
Aleksandra Rudzka z Orlen Oil Motoru Lublin nową Miss Startu Ekstraligi

Aleksandra Rudzka z Orlen Oil Motoru Lublin nową Miss Startu Ekstraligi

Za kilkanaście dni Orlen Oil Motor Lublin rozpocznie batalię o obronę kolejnego mistrzowskiego tytułu, ale jego przedstawicielka już teraz odniosła ogromny sukces. Aleksandra Zawadzka wygrała bowiem tegoroczną edycję Miss Startu Speedway Ekstraligi
Mniszków (pow. opoczyński) i miejsce upadku rosyjskiego drona

Dobrzyński: Jedyne prawdziwe informacje to te, które pochodzą z oficjalnych polskich źródeł

To jest bzdura, to jest fejk, to jest atak dezinformacji na Polskę – podkreśla rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, ostrzegając przed informacjami, filmikami i zdjęciami, które mają na celu dezinformację.
Krzywowierzba-Kolonia: służby w miejscu upadku rosyjskiego drona

Na wniosek Polski: konsultacje w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego

Na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego – przekazał w środę po południu rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej o formalnym wniosku o konsultacje z sojusznikami po naruszeniach polskiej przestrzeni przez rosyjskie drony informował premier Donald Tusk.
Dlaczego warto nowoczesny hosting z LiteSpeed?

Dlaczego warto nowoczesny hosting z LiteSpeed?

Współczesne strony internetowe wymagają nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które zapewnią im przewagę konkurencyjną. LiteSpeed Web Server to technologia, która rewolucjonizuje sposób, w jaki postrzegamy wydajność i niezawodność hostingu. Dla właścicieli stron WordPress szukających szybkiego i stabilnego rozwiązania, szybki hosting WordPress oparty na LiteSpeed może okazać się kluczowym elementem sukcesu online, szczególnie w kontekście najnowszych danych pokazujących, że 40% użytkowników porzuca witrynę ładującą się dłużej niż 3 sekundy.

Wojewoda lubelski postawił wszystkie sztaby kryzysowe w stan najwyższej gotowości

Wojewoda lubelski postawił wszystkie sztaby kryzysowe w stan najwyższej gotowości

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski polecił, by wszystkie sztaby zarządzania kryzysowego w województwie były w najbliższym czasie w najwyższym stanie gotowości. Takie informacje przekazał w środę na briefingu. Zaapelował też, by nie ulegać i nie powielać dezinformacji.

Jak wybrać etui, które pasuje do Twojego tempa życia

Jak wybrać etui, które pasuje do Twojego tempa życia

Wybór odpowiedniego zabezpieczenia dla laptopa to znacznie więcej niż tylko kwestia estetyki – to decyzja, która wpływa na komfort i organizację każdego dnia. Idealny pokrowiec powinien być niczym dobrze dopasowany partner, który dotrzymuje Ci kroku, niezależnie od tego, czy spędzasz dzień na uczelni, czy podróżujesz między spotkaniami biznesowymi. Zrozumienie własnych potrzeb jest pierwszym krokiem do znalezienia rozwiązania, które połączy niezawodną ochronę z maksymalną funkcjonalnością, stając się nieodłącznym elementem Twojego stylu.
Jak wprowadzić coboty i automatyzację produkcji krok po kroku – kompleksowy przewodnik

Jak wprowadzić coboty i automatyzację produkcji krok po kroku – kompleksowy przewodnik

Automatyzacja i roboty współpracujące coraz częściej stają się nieodłącznym elementem nowoczesnych zakładów produkcyjnych. Wdrożenie takich rozwiązań wymaga jednak przemyślanej strategii. Sprawdź, jak to zrobić krok po kroku!
Atak dronów. Kolejny samorząd apeluje do mieszkańców

Atak dronów. Kolejny samorząd apeluje do mieszkańców

Kolejne samorządy apelują do mieszkańców. W swoich komunikatach odnoszą się do nocnego ataku rosyjskich dronów na Polskę.
Ewakuacja w porcie lotniczym Lublin
galeria

Ewakuacja w porcie lotniczym Lublin

Dzisiaj w południe zarządzono ewakuację w porcie lotniczym Lublin. Nie ma to jednak związku z nocnym atakiem rosyjskich dronów na Polskę.

Breast Fest w Lublinie 3. Edycja festiwalu świadomości raka piersi już 21 września w CSK

Breast Fest w Lublinie 3. Edycja festiwalu świadomości raka piersi już 21 września w CSK

Dlaczego Breast Fest? Lublin w tym roku stanie się miejscem wyjątkowym – przestrzenią spotkania, rozmowy, muzyki i odwagi.

Po nocnych atakach dronów. Sportowa impreza odwołana

Po nocnych atakach dronów. Sportowa impreza odwołana

W piątek (12 września) w podhrubieszowskim Teptiukowie miał się odbyć Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej. Impreza została odwołana. Organizatorzy podali, że chodzi o względy bezpieczeństwa.
Dom zniszczony przez dron

Rosyjski dron zniszczył dom w Wyrykach. Gmina zapewnia lokal zastępczy

Władze powiatu włodawskiego apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i nieuleganie dezinformacji. Właściciele domu, który został zniszczony przez zestrzelony dron dostaną lokal zastępczy.

