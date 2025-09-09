Kurierzy z Mołdawii przewozili nielegalnych imigramtów. Grozi im 8 lat

W pierwszy weekend września, na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, działając na podstawie szczegółowych informacji przekazanych przez policjantów z komendy miejskiej w Białej Podlaskiej i Straży Granicznej, podjęli działania wobec pojazdu, w którym mieli znajdować się kurierzy zajmujący się nielegalnym przewozem migrantów.

Gdy policjanci podjęli próbę unieruchomienia volkswagena, którym podróżowali kurierzy, kierowca wraz z pasażerem próbowali jeszcze uniknąć zatrzymania. Bezskutecznie.

W samochodzie, którym poruszali się obywatele Mołdawii, znajdowało się pięcioro obywateli Etiopii, którzy nielegalnie przekroczyli granicę Polski.

Obaj kurierzy zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty związane z organizowaniem nielegalnego przekroczenia granicy. Grozić im może kara nawet 8 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd, którego decyzją mężczyźni zostali aresztowani na trzy miesiące.

Obywatele Etiopii zostali natomiast przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej.