Niemieckie myśliwce przechwyciły rosyjski Ił-20M nad Bałtykiem

Ił-20 znajdował się nad wodami międzynarodowymi. Nie zgłosił jednak planu lotu, nie utrzymywał również kontaktu radiowego - poinformowało w komunikacie niemieckie lotnictwo, cytowane przez dziennik „Handelsblatt”.

„Po raz kolejny nasze siły szybkiego reagowania, składające się z dwóch myśliwców Eurofighter, otrzymały od NATO zadanie zbadania niezidentyfikowanego samolotu bez planu lotu ani kontaktu radiowego w międzynarodowej przestrzeni powietrznej” – poinformowały niemieckie siły powietrzne w oświadczeniu. „Był to rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20M. Po identyfikacji wizualnej przekazaliśmy obowiązki eskorty naszym szwedzkim partnerom z NATO i wróciliśmy do Rostock-Laage”.

Rada Północnoatlantycka spotka się we wtorek na wniosek Estonii, aby omówić naruszenie przez Rosję estońskiej przestrzeni powietrznej – poinformowała w piątek wieczorem rzeczniczka NATO Allison Hart.

Estonia zdecydowała się złożyć wniosek w sprawie uruchomienia konsultacji na podstawie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego w związku z wtargnięciem trzech rosyjskich myśliwców MiG-31 w estońską przestrzeń powietrzną. Wleciały one w piątek rano w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut.

Również w piątek polska Straż Graniczna poinformowała, że dwa rosyjskie myśliwce wykonały w tym dniu niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim.

Rada Północnoatlantycka - to najważniejszy organ decyzyjny NATO. Tworzą ją przedstawiciele wszystkich państw członkowskich Sojuszu (zazwyczaj ambasadorowie przy NATO, ale w razie potrzeby także ministrowie spraw zagranicznych, obrony albo szefowie państw i rządów).