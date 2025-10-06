Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Polska przekazała Ukrainie 16-latka. Pomagał Rosjanom organizować zamachy

Autor: PAP
(fot. zdjęcie ilustracyjne/policja/Archiwum)

Polskie organy ścigania przekazały Ukrainie jej 16-letniego obywatela, który na zlecenie Rosjan współorganizował z terytorium Unii Europejskiej ataki terrorystyczne na terenie własnego kraju – powiadomiła w poniedziałek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU)

„Kontrwywiad SBU zatrzymał niepełnoletniego agenta rosyjskich służb specjalnych, który z terytorium Unii Europejskiej wyszukiwał w Ukrainie wykonawców zamachów na zlecenie. Większość ze zwerbowanych przez niego osób okazała się nastolatkami, szukającymi łatwego zarobku” – podała SBU.

Zatrzymany to mieszkaniec Charkowa, który jesienią 2024 r. wyjechał „do jednego z krajów UE” – wyjaśniono w komunikacie. „Zatrzymania dokonano na zachodniej granicy Ukrainy, dokąd został przekazany przez polskie organy ścigania w ramach przymusowego powrotu na terytorium Ukrainy” – podkreśliła SBU.

Po wyjeździe z Ukrainy do UE młody Ukrainiec zaczął szukać pracy przez komunikator Telegram. Tam trafił w pole zainteresowania Rosjan, którzy z czasem zlecili mu wyszukiwanie wykonawców zamachów na terytorium Ukrainy.

„Dwoje zwerbowanych przez niego agentów – 15-letni mieszkańcy Charkowa – w grudniu 2024 roku dokonało eksplozji w pobliżu komisariatów policji w dzielnicach Słobidskiej i Chołodnohirskiej w tym mieście” – podała SBU.

Zatrzymany zaangażował także 21-latkę, która podłożyła ładunek wybuchowy w pobliżu wojskowego centrum rekrutacyjnego w Odessie. Została ona zatrzymana na gorącym uczynku – poinformowano w komunikacie.

Przekazany Ukrainie przez Polskę 16-latek znajduje się w areszcie. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

