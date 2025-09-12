Sikorski w Kijowie o ataku rosyjskich dronów: To nie była pomyłka

„Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z ministrem obrony Ukrainy Denysem Szmyhalem. Rozmowa dotyczyła: sytuacji po ataku rosyjskich dronów na terytorium Polski, współpracy przemysłów obronnych i wymiany doświadczeń, zwalczania rosyjskiej dezinformacji” – poinformowało polskie MSZ na platformie X.

Wicepremier, min. @sikorskiradek spotkał się z min. obrony 🇺🇦 @Denys_Shmyhal.



Rozmowa dotyczyła:

🔹sytuacji po ataku rosyjskich dronów na terytorium Polski,

🔹współpracy przemysłów obronnych i wymiany doświadczeń,

🔹zwalczania rosyjskiej dezinformacji. pic.twitter.com/dRU8bxvvPC — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 12, 2025

Szmyhal przekazał w piątek (12 września), że przeprowadził „owocne spotkanie” w Kijowie z polską delegacją, na czele z wicepremierem Sikorskim. Według strony ukraińskiej głównym tematem rozmów było wzmocnienie współpracy obronnej.

„Rosja eskaluje agresję hybrydową, zagrażając wszystkim krajom Europy. Szukamy wspólnych rozwiązań w celu zwiększenia zdolności obronnych. Przekazaliśmy najnowsze dane dotyczące celowego ataku Shahedami na Polskę w tym tygodniu. Omówiliśmy możliwości przechwytywania celów powietrznych” – napisał minister obrony Ukrainy na platformie X.

Szmyhal zaznaczył, że Ukraina jest gotowa dzielić się doświadczeniem w walce z dronami, współpracować w zakresie wymiany technologii i uruchamiać wspólne przedsięwzięcia w ramach projektów Build in Ukraine i Build with Ukraine.

„Jednocześnie Polska jest zainteresowana wspólną produkcją dronów i systemów dalekiego zasięgu, w tym rakiet balistycznych. Rozmawialiśmy także o zastosowaniu mechanizmu SAFE do rozwoju przemysłu obronnego naszych krajów” – poinformował Szmyhal. Ukraiński minister obrony podziękował Polsce za konsekwentne wsparcie, a ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu: za przywództwo w tym zakresie.

Sikorski rozpoczął w piątek rano wizytę w Ukrainie. Na kijowskim dworcu powitał go szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha, który oświadczył, że oba kraje pozostaną solidarne w obliczu eskalacji terroru Rosji i prowokacji wobec Polski.

Sikorski podkreślił w Kijowie, że wtargnięcie rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej nie było pomyłką. Szef MSZ Polski odniósł się w ten sposób do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który ocenił, że pogwałcenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony mogło być wynikiem błędu.