Świadczenia dla pracujących Ukraińców i dodatek dla służb

Przyjęta ustawa o cudzoziemcach pozwoli uniknąć chaosu prawnego związanego z decyzją prezydenta o zawetowaniu poprzednich rozwiązań przygotowanych przez rząd.

W tej ustawie wychodzimy z dwoma filarami propozycji. Pierwsza kwestia to kompleksowe uregulowanie kwestii świadczeń dla wszystkich cudzoziemców, które będzie uzależnione od ich aktywności zawodowej. Druga kwestia to przedłużenie legalnego pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy, by dalej mogli uczyć się, pracować legalnie w naszym kraju – powiedział Marcin Kierwinski szef MSWiA.

Świadczenia społeczne dla pracujących i uszczelnienie systemu

Projekt ustawy zakłada uzależnienie wypłatę świadczeń dla cudzoziemców z państw trzecich od kwestii aktywności zawodowej w Polsce lub podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz obowiązkowi nauki przez dzieci (co ważne nie dotyczy to dzieci w wieku do 6 r.ż, które bez szkoły mają prawo do świadczeń).

Uchwalone przepisy wprowadzają obowiązek posiadania PESEL przez cudzoziemców ubiegających się o świadczenia wraz z osobistym stawieniem się tych osób, szczególnie dzieci.

To także automatyczna wymiana danych między rejestrem PESEL, danymi ze Straży Granicznej (potwierdzającymi pobyt cudzoziemca) i ZUS. Osoby przekraczające granicę na podstawie małego ruchu granicznego utracą możliwość objęcia ochroną tymczasową, a tym samym prawo do świadczeń i opieki zdrowotnej (nie spełniają one przesłanki pobytu na terenie Polski).

Przepisy ograniczają także katalog świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach Funduszu Pomocy, z jakich mogą korzystać obywatele Ukrainy.

Legalizacja pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy

Rozwiązania przedłużą do 4 marca 2026 r. okres obowiązywania przepisów w sprawie legalności pobytu obywateli Ukrainy. To również przedłużenie dostępu do rynku pracy, edukacji, świadczeń zdrowotnych, świadczeń rodzinnych i socjalnych oraz możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Wejście w życiu ustawy pozwoli na kontynuowanie pomocy uchodźcom przy jednoczesnym utrzymaniu porządku prawnego i administracyjnego. Przygotowany przez rząd projekt ustawy pomoże prezydentowi naprawić jego błąd – weto, które było działaniem na szkodę państwa.

Świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy

Projekt ustawy wprowadzający świadczenia mieszkaniowe dla służb mundurowych. Nowe rozwiązania są odpowiedzią na niedobór mieszkań dla służb mundurowych. Na około 160 tysięcy funkcjonariuszy służb podległych MSWiA przypada 9 tysięcy lokali w zasobie mieszkaniowym. Najwyższe koszty pozyskania, wynajmu czy zakupu mieszkania są w dużych miastach. Zaletą tego projektu ustawy jest jej elastyczność. Funkcjonariusze zyskają prawo do wyboru formy zakwaterowania.

Zaproponowana przez MSWiA ustawa wprowadza świadczenie mieszkaniowe w różnej wielkości, od 900 zł do 1800 złotych. Wartość świadczenia mieszkaniowego będzie określana odrębnie dla każdego powiatu - w oparciu o analizę kosztów najmu mieszkania w każdym z nich.

Comiesięczne świadczenie mieszkaniowe zwiększy atrakcyjność pracy w służbach oraz może przyczynić się do zmniejszenia liczby wakatów w miastach, w których sytuacja mieszkaniowa jest sporym wyzwaniem.

Stworzenie dobrych warunków pracy dla formacji, których jakość pracy przekłada się na bezpieczeństwo obywateli, jest kluczowe. Proponowane przez rząd przepisy dadzą możliwość wyboru formy zakwaterowania. To wsparcie dla służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.