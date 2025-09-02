Szef MON: Przemysł zbrojeniowy będzie kołem napędowym polskiej gospodarki

We wtorek, 2 września, szef MON mówił, że na rozpoczynającym się Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego można zaobserwować postępującą rewolucję w zakresie rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego: zarówno państwowego, jak i prywatnego, między którymi, jak zaznaczył, stawia znak równości.

– Stawiamy na własne zdolności produkcji zbrojeniowej. Przemysł zbrojeniowy będzie kołem napędowym polskiej gospodarki. Będzie jedną z pięciu kluczowych gałęzi przemysłu, gospodarki, wpływających na dobrobyt, bezpieczeństwo i pomyślność polskich rodzin. To jest nasza wielka ambicja – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier dodał, że resort obrony wraz z rządem realizuje m.in. cel jakim jest budowa polskich zdolności produkcji amunicji oraz wraz z wojskiem tworzy nowe rodzaje sił zbrojnych, jak wojska dronowe czy medyczne. – To również budowa zdolności operowania w kosmosie czy Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji i tutaj jesteśmy liderami.

Mówiąc o amunicji małego kalibru Kosiniak-Kamysz dodał, że „przez ostatni rok udało się zwiększyć jej produkcję z 50 mln do 250 mln sztuk rocznie". Zaznaczył, że duży wkład ma tu skarżyskie Mesko. Szef MON mówił także o innych zadaniach z tego zakresu, dofinasowaniu Zakładów Metalowych Dezamet w Nowej Dębie i budowie nowej fabryki w Kraśniku.

– Z tych zadań się wywiązujemy. Rok temu to było tutaj obiecane, dzisiaj jest realizowane. Ta strategia i ta filozofia – wymyślona i zaproponowana przeze mnie – ustawowego podejścia do budowy fabryk amunicji jest potrzebna, bo to jest strategiczny komponent bezpieczeństwa – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył, że Polska będzie inwestować w zdolności cyfrowe i dronowe oraz że podpisana przez niego pod koniec ubiegłego roku „Resortowa strategia sztucznej inteligencji do roku 2039” była bardzo potrzebna.

– Już za chwilę na wyposażeniu indywidualnym każdego żołnierza oprócz munduru, kamizelki kuloodpornej, hełmu, karabinu, będzie dron indywidualnego wyposażenia uruchamiany przez żołnierza, mający go chronić, mający powiększać jego zdolności – mówił szef MON. Podkreślił ponadto, że w listopadzie tego roku Polska wystrzeli na orbitę pierwsze swoje wojskowe satelity. – Mamy cztery programy satelitarne, które realizujemy: GLOB, MikroGLOB, MikroSar oraz Piast. Niezależnie od pogody, czy to jest dzień, czy noc, bardzo precyzyjne systemy, które są używane z powodzeniem na Ukrainie.

XXXIII edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) potrwa do 5 września. Tegoroczne targi to rekordowa liczba 811 firm z 35 państw, które zaprezentują swoją ofertę na ponad 40 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni.