Uwaga, wojsko na drogach. Wracają z ćwiczeń Żelazny Obrońca

Komunikat w tej sprawie wydało we wtorek rano Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Przejazdy będą odbywać się przez większość województw, z wykorzystaniem autostrad, dróg ekspresowych i krajowych. Podobnie jak podczas przemarszów na ćwiczenia, także i teraz przejazdy kolumn stanowią element szkolenia" - przekazuje DGRSZ.

Zapewnia jednocześnie, że wszystko będzie zorganizowane w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu wpływało na bieżący ruch. Wojskowe kolumny mają przemieszczać się pod eskortą Żandarmerii Wojskowej i pododdziałów regulacji ruchu Wojska Polskiego. DO całej akcji ma być też wykorzystana policja.

DGRSZ ma jeszcze jeden apel do wszystkich, którzy na swojej drodze spotkają wojskowe pojazdy.

"Przypominamy, że w trosce o bezpieczeństwo Sił Zbrojnych RP oraz państwa nie należy publikować zdjęć, nagrań, lokalizacji, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, ani danych dotyczących wylotów i lądowań statków powietrznych" - czytamy w komunikacie.