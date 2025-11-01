Zasiłek pogrzebowy od nowego roku wyższy, ZUS szykuje też waloryzację

-Zasiłek pogrzebowy jest realnym wsparciem po stracie bliskiej osoby. Pomaga pokryć koszty pochówku - przypomina Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim.

W ubiegłym roku ZUS wypłacił w całym kraju prawie 360 tysięcy takich świadczeń, z czego w województwie lubelskim - 16,6 tysiąca. Od 2026 roku zasiłek nie tylko wzrośnie, ale też będzie waloryzowany w marcu, jeśli inflacja w poprzednim roku przekroczy 5 procent.

Zasiłek przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu ubezpieczonego w ZUS, np. pracownika, emeryta czy rencisty lub członka jego rodziny. W przypadku członków rodziny wypłacana jest pełna kwota 7 tys. zł, niezależnie od faktycznych wydatków. Osoby spoza rodziny otrzymają zwrot poniesionych kosztów, ale nie wyższy niż ustawowy limit.

Do rodziny zalicza się m.in. małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwo, dziadków, wnuki czy osoby pozostające pod opieką prawną. Świadczenie może trafić również do pracodawcy, domu pomocy społecznej, gminy, powiatu lub instytucji religijnej, jeśli to one pokryły wydatki związane z pochówkiem.