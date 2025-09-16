Żelazny Obrońca-25: pierwsze bojowe strzelania z systemu Pateriot

Zestawy Homar-K i Homar-A. K9, Kraby i Abramsy – „Jesienny Ogień-25” to jeden z elementów „Żelaznego Obrońcy”, największych ćwiczeń Sił Zbrojnych RP. W Ustce było też pierwsze bojowe strzelania z systemu z systemu Wisła z wykorzystaniem systemu IBCS.
– Żeby być na podium w zdolnościach operacyjnych potrzebne są takie ćwiczenia jak to dzisiejsze: ćwiczenia ze strzelania. Po raz pierwszy w historii Polski, na polskiej ziemi z systemów Patriot. Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną – mówił w Ustce wicepremier Kosiniak-Kamysz.
We wtorek, 16 września, premier Donald Tusk oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz odwiedzili Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce w ramach treningu systemowego połączonego wsparcia ogniowego „Jesienny Ogień-25”.
– Zaczynamy od bardzo krótkiego zasięgu: program Pilica +, później program Narew i wreszcie program Wisła – dwie fazy programu Wisła, które są realizowane. Bardzo ważnym elementem był zakup w ubiegłym roku systemu IBCS – systemu, który jest mózgiem operacyjnym całej obrony powietrznej. Polska jest, na dzień dzisiejszy, jedynym, poza Stanami Zjednoczonymi, użytkownikiem tego systemu – tłumaczył Kosiniak-Kamysz. – Dzisiejsze ćwiczenia mają pokazać zdolności do operowania, integracji, ale też prowadzą do pełnej certyfikacji wojsk odpowiedzialnych za obronę powietrzną państwa polskiego. Zarówno strzelanie z Patriotów, jak również zestawy Homar-K, Homar-A będą dzisiaj tutaj w użyciu; K9, Kraby. Na innych poligonach cały pozostały sprzęt: Abramsy i wszystkie inne jednostki sprzętu wojskowego ze wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
W ramach ćwiczenia wykonano trening systemowego połączonego wsparcia ogniowego „Jesienny Ogień-25”. Ćwiczenia „Żelazny Obrońca” to największe i najważniejsze z planowych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w tym roku.
Ich celem jest sprawdzenie gotowości, działania i interoperacyjności Wojska Polskiego w każdym środowisku walki - na lądzie, na morzu, w powietrzu, w cyberprzestrzeni. W ćwiczeniach uczestniczy ok. 30 tysięcy żołnierzy. Wspólnie z polskim wojskiem ćwiczą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Norwegii.