Żelazny Obrońca-25: pierwsze bojowe strzelania z systemu Pateriot

– Żeby być na podium w zdolnościach operacyjnych potrzebne są takie ćwiczenia jak to dzisiejsze: ćwiczenia ze strzelania. Po raz pierwszy w historii Polski, na polskiej ziemi z systemów Patriot. Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną – mówił w Ustce wicepremier Kosiniak-Kamysz.

We wtorek, 16 września, premier Donald Tusk oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz odwiedzili Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce w ramach treningu systemowego połączonego wsparcia ogniowego „Jesienny Ogień-25”.

– Zaczynamy od bardzo krótkiego zasięgu: program Pilica +, później program Narew i wreszcie program Wisła – dwie fazy programu Wisła, które są realizowane. Bardzo ważnym elementem był zakup w ubiegłym roku systemu IBCS – systemu, który jest mózgiem operacyjnym całej obrony powietrznej. Polska jest, na dzień dzisiejszy, jedynym, poza Stanami Zjednoczonymi, użytkownikiem tego systemu – tłumaczył Kosiniak-Kamysz. – Dzisiejsze ćwiczenia mają pokazać zdolności do operowania, integracji, ale też prowadzą do pełnej certyfikacji wojsk odpowiedzialnych za obronę powietrzną państwa polskiego. Zarówno strzelanie z Patriotów, jak również zestawy Homar-K, Homar-A będą dzisiaj tutaj w użyciu; K9, Kraby. Na innych poligonach cały pozostały sprzęt: Abramsy i wszystkie inne jednostki sprzętu wojskowego ze wszystkich rodzajach sił zbrojnych.

W ramach ćwiczenia wykonano trening systemowego połączonego wsparcia ogniowego „Jesienny Ogień-25”. Ćwiczenia „Żelazny Obrońca” to największe i najważniejsze z planowych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w tym roku.

Ich celem jest sprawdzenie gotowości, działania i interoperacyjności Wojska Polskiego w każdym środowisku walki - na lądzie, na morzu, w powietrzu, w cyberprzestrzeni. W ćwiczeniach uczestniczy ok. 30 tysięcy żołnierzy. Wspólnie z polskim wojskiem ćwiczą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Norwegii.