Zmarł Stanisław Soyka. Multiinstrumentalista miał 66 lat

Artysta zmarł w czwartek 21 sierpnia w Sopocie. Wieczorem miał wystąpić na festiwalu Sopot Top of the Top podczas koncertu Orkiestra Mistrzom. Ze względu na informację o śmierci artysty przerwano transmisję telewizyjną festiwalu.

- Są takie momenty, kiedy brakuje słów. Kiedy łzy spływają do oczu. Ale po takich artystach, jakim był Stanisław Sojka, zostaje muzyka - napisała w mediach społecznościowych stacja TVN. Artyści biorący udział w koncercie oddali hołd artyście wykonując jeden z najpopularniejszych utworów Soyki "Tolerancja".

Stanisław Sojka urodził się 26 maja 1959 roku w Żorach. Studiował na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, na kierunku aranżacji i kompozycji. Podczas studiów był wokalistą uczelnianego big-bandu Puls, z którym nagrywał dla Polskiego Radia w Katowicach.

Wśród najpopularniejszych utworów artysty znajdują się "Tolerancja" "Na miły Bóg", czy "Cud niepamięci". Multiinstrumentalista współpracował z Michałem Urbaniakiem, Tomaszem Stańko czy Wojciechem Karolakiem.