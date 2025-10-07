ZUS: Żaden urząd nie może żądać od nas danych. Seniorze, nie daj się oszukać

Październik to miesiąc seniorów. Z tej okazji Zakład Ubezpieczeń Społecznych zainaugurował cykl spotkań z najstarszymi mieszkańcami.

– Na emeryturze seniorzy często narażeni są na zagrożenia ze strony oszustów – mówił Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS. Przestrzegał szczególnie przed podawaniem danych przez telefon.

– Żaden urząd (…) nie może żądać od nas danych – podkreślił, zachęcając, by w razie wątpliwości zawsze zadzwonić na oficjalną infolinię lub osobiście udać się do placówki. I dodał: bezpieczny senior to świadomy senior.

Mniej oszustw, ale straty wciąż ogromne

Jak poinformował I zastępca komendanta głównego policji, nadinsp. Roman Kuster, w ostatnim czasie widać pewną poprawę.

– Porównując rok 2023 z 2024, jest światełko w tunelu, bo mniej osób w wieku senioralnym zostało oszukanych metodą na tzw. legendę – powiedział.

Jednocześnie zaznaczył, że kwoty utraconego mienia nadal są zatrważające.

– Pracownicy banków odgrywają szczególną rolę w wykrywaniu oszustw, kiedy zwracają uwagę na nietypowe zachowania osób starszych. Żaden pracownik banku nigdy nie chce żadnych danych – przypomniał Kuster.

Seniorzy to kapitał, nie tylko doświadczenie

O pozytywny obraz starzenia się apelowała Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów.

– Już nie widzimy babci wyłącznie w roli opiekunki wnuków, ale zaczynamy dostrzegać kapitał seniorów. Co się składa na ten kapitał? Ogromne doświadczenie, mądrość życiowa, kompetencje miękkie – mówiła.

Z kolei Jarosław Gnioska, dyrektor Centrum Alzheimera, zwrócił uwagę, że choroba nie powinna definiować starości.

– Choroba może być dla nas tłem i inspiracją, a nie istotą naszego myślenia. Może być też zmianą myślenia pod kątem edukacji – edukacji do starości, do życia w wieku senioralnym.

Dni Seniora organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów potrwają przez cały październik. W całym kraju odbędą się spotkania, warsztaty, prelekcje i konsultacje z ekspertami ZUS oraz przedstawicielami instytucji wspierających seniorów.

Szczegółowy program wydarzeń dostępny jest na stronie ZUS.pl.

Źródło: PAP