Czołowe zderzenie w Stężycy Łęczyńskiej. Dwie osoby trafiły do szpitala

Na drodze powiatowej nr 2120L w miejscowości Stężyca Łęczyńska (pow. krasnostawski) doszło do groźnego wypadku. Jak ustalili policjanci, 53-letni kierowca Opla, jadąc od strony Łopiennika Podleśnego, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka BMW, którym podróżowały dwie kobiety – 23-letnia kierująca oraz jej 47-letnia pasażerka. Obie zostały przetransportowane do szpitala. Na szczęście, jak wykazały późniejsze badania, nie odniosły poważnych obrażeń.

Oboje kierowcy byli trzeźwi w chwili zdarzenia. Droga była całkowicie zablokowana przez kilka godzin – na miejscu pracowały służby ratunkowe, a policjanci zorganizowali objazdy.

– Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze to wciąż jedna z głównych przyczyn wypadków – przypomina podkom. Anna Chuszcza z KPP w Krasnymstawie. – Apelujemy do kierowców o rozwagę, ostrożność i dostosowanie stylu jazdy do panujących warunków – dodaje.

Policja przypomina, że zgodnie z przepisami, kierujący ma obowiązek jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem – z uwzględnieniem m.in. stanu nawierzchni, widoczności, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu.