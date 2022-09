Tu śmigały muszkietowe kule. Na tropie bohaterów z 1864 roku, z powstania styczniowego

– No, poczułem w nogach dzisiejsze poszukiwania, ładnych parę kilometrów zrobione, ale satysfakcja z udziału bezcenna. Oby więcej takich imprez – komentował jeden z uczestników prac poszukiwawczo-badawczych, które miały wskazać, gdzie w okolicy Gorzkowa w powiecie krasnostawskim doszło do potyczki wojsk rosyjskich i polskich powstańców styczniowych.

Jak tłumaczyli organizatorzy czterodniowego wydarzenia, przygotowanego w Wielkopolu 66A, do potyczki doszło raczej przypadkiem. Powstańcze oddziały, które szły spod Wojsławic spotkały się kozacką rotą i rosyjska piechotą. Powstańcy mieli wybić Rosjan do nogi, ale o faktycznych wydarzeniach z 3 lutego 1864 roku nie wiemy zbyt wiele.

Dlatego już drugi raz z rzędu na polach Zamostka i Wielkopola pojawili się pasjonaci historycznych zagadek i poszukiwania śladów przeszłości.

– Po liczbie znalezionych kul muszkietowych i elementach uzbrojenia z czasów powstania styczniowego można przyjąć, że znaleźliśmy miejsca potyczek. Dochodziło do nich między różnymi grupami powstańców i wojska. Ale na dokładne informacje trzeba poczekać aż znaleziska zostaną przez organizatorów naniesione na mapę. Dziś sobie trudno to wyobrazić, bo w tamtych czasach tereny dookoła Zamostka były porośnięte lasami, zagajnikami. Teraz są tam pola uprawne, które by uniemożliwiały takie działania – mówi Wojciech Werus, szef Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego „Wolica” z Krasnegostawu. Członkowie „Wolicy” już drugi rok brali udział w poszukiwaniach powstańczych śladów.

– Może za rok uda się odnaleźć ślady obozowiska, jakieś elementy, które by na przykład świadczyły, gdzie była kuchnia polowa, bardzo by to było interesujące – dodaje Werus, który w piątek i sobotę wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami sprawdzał z detektorem metr po metrze orne pola.