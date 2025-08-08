Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. piątek, 8 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Łęczna

Dzisiaj
15:48
Strona główna » Łęczna

Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

Autor: Zdjęcie autora oprac. ArtS
Udostępnij A A
(fot. KPP Łęczna)

W nocy z czwartku na piątek policjanci Ogniwa Patrolowego zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej 35-letnią kobietę kierującą samochodem marki BMW. Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że kobieta prowadziła pojazd mając ponad pół promila alkoholu w organizmie. Okazało się, że to nie jest jedyne jej przwinienie.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze przeszukali zatrzymaną kobietę i ujawnili w prawej kieszeni jej bluzy zawinięte w opakowanie po chusteczkach białą substancję. Następnie przeszukano również pasażera pojazdu – męża 35-latki. W jego spodniach znaleziono brunatnozielony susz roślinny zwinięty w woreczki foliowe.

Po przeprowadzeniu badań zabezpieczonych substancji okazało się, że kobieta posiadała przy sobie ponad 60 porcji dilerskich mefedronu, natomiast mężczyzna miał kilkanaście porcji dilerskich marihuany.

Małżonkowie tłumaczyli policjantom, że znaleźli narkotyki i zabrali je z ciekawości. Nie potrafili jednak wyjaśnić, dlaczego znajdowały się przy nich tak duże ilości nielegalnych substancji.

Para została zatrzymana i trafiła do policyjnych aresztów, gdzie spędziła noc w osobnych celach. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz posiadanie znacznych ilości narkotyków grożą im surowe konsekwencje prawne. Wkrótce odpowiedzą przed sądem.

Ścigany za śmierć kibica w wyniku bójki podczas meczu wpadł w ręce policji
film
na sygnale

Ścigany za śmierć kibica w wyniku bójki podczas meczu wpadł w ręce policji

Pijany w nocy szalał po Biszczy. Potrącił pieszego, uszkodził dwa auta
na sygnale

Pijany w nocy szalał po Biszczy. Potrącił pieszego, uszkodził dwa auta

Sąd Okręgowy w Lublinie
Dęblin

Specjalnie przejechał kolegę samochodem. Odpowie za usiłowanie zabójstwa

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
pijany kierowca narkotyki areszt na sygnale

Pozostałe informacje

Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

20-latek stracił prawo jazdy, zapłacił 6000 zł grzywny i musi zdać ponowny egzamin na prawo jazdy. Policja apeluje o rozwagę na drodze.
Kibice liczą w piątek na kolejne efektowne zwycięstwo Orlen Oil Motoru

Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra (relacja na żywo)

Czas na ostatnią kolejkę rundy zasadniczej PGE Ekstraligi. Już o godz. 18 Orlen Oil Motor Lublin podejmie Stelmet Falubaz Zielona Góra. Zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania.
Policja zabezpieczyła 23 kilogramy narkotyków o wartości blisko miliona złotych

Policja zabezpieczyła 23 kilogramy narkotyków o wartości blisko miliona złotych

24-latek z Lublina usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości mefedronu i marihuany. Grozi mu do 10 lat więzienia.
Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

W nocy z czwartku na piątek policjanci Ogniwa Patrolowego zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej 35-letnią kobietę kierującą samochodem marki BMW. Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że kobieta prowadziła pojazd mając ponad pół promila alkoholu w organizmie. Okazało się, że to nie jest jedyne jej przwinienie.
LKS Milanów powinien być jedną z drużyn, która w nowym sezonie będzie walczyć o czołowe lokaty

Startuje bialska klasa okręgowa. Kto powalczy o awans?

LKS Milanów, Az-Bud Komarówka Podlaska, Lutnia Piszczac i Victoria Parczew powinny nadawać ton wydarzeniom w rozpoczynającym się w weekend nowym sezonie bialskiej okręgówki. Czarnym koniem rozgrywek może być jeden z beniaminków, KS Drelów.
Znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

Znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

27-latek z powiatu chełmskiego spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie po tym, jak policja ustaliła, że od półtora roku znęcał się nad swoją matką. Grozi mu do pięciu lat więzienia.
W Puławach ktoś się wzbogacił. Milion ze zdrapki Lotto
Lotto

W Puławach ktoś się wzbogacił. Milion ze zdrapki Lotto

W czwartek padła główna wygrana w Lotto i zdrapce Super Mega Pensja. Ta druga została trafiona w kolekturze przy ul. Kołłątaja 18 w Puławach. Część środków państwowa spółka wypłaci od razu, kolejne będą w miesięcznych ratach.
Bez kasku, bez nadzoru, z dużą prędkością. Hulajnogi zagrożeniem dla dzieci?
MAGAZYN

Bez kasku, bez nadzoru, z dużą prędkością. Hulajnogi zagrożeniem dla dzieci?

Po ulicach Lublina na hulajnogach elektrycznych jeżdżą nawet tak małe dzieci, że kierownica zasłania im pole widzenia – mówi jeden z naszych rozmówców. Później są tego konsekwencje – wypadki, urazy, a nawet tragiczne finały o których niestety coraz częściej musimy informować. Czy da się tego uniknąć?

Łukasz Gieresz zdaje sobie sprawę, jakie są oczekiwania w Zamościu przed startem nowego sezonu

Wraca IV liga. Hetman Zamość musi się zmierzyć z rolą faworyta

W poprzednim sezonie mieliśmy ligę dwóch prędkości, bo Stal Kraśnik i Lublinianka odstawały od reszty stawki. Tym razem wszyscy spodziewają się bardziej wyrównanych rozgrywek. Znowu jest jednak jeden główny faworyt do awansu – Hetman Zamość
Gryczaki 2024

Gryczaki 2025, czyli kasza, łupcie i koncerty

Czy jaglak jest lepszy od gryczaka? Jak smakuje gryczanka a jak godziszowskie pierogi z kaszą? Podpowiadamy, czego spróbować na tegorocznym festiwalu kaszy w Janowie Lubelskim.
Ulica Przemysłowa w Chełmie lata świetności ma już dawno za sobą

Chełm z rekordową inwestycją drogową. Umowa na Fabryczną i Przemysłową podpisana

Ponad 20 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi do Chełma na przebudowę ulic Fabrycznej i Przemysłowej – kluczowych arterii prowadzących do największej strefy gospodarczej w mieście. Całkowity koszt prac przekroczy 30 milionów złotych, a nowa infrastruktura ma być gotowa już w przyszłym roku.

Potańcówka w Skansenie, czyli plenerowa zabawa w stylu retro
galeria

Potańcówka w Skansenie, czyli plenerowa zabawa w stylu retro

Do wspólnej zabawy zaprasza Zespół i Kapela Swojacy i Przyjaciele z Niedrzwicy Kościelnej. Kiedy? W sobotę, 9 sierpnia. Gdzie? W Muzeum Wsi Lubelskiej.
Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy
DO ZOBACZENIA
10 sierpnia 2025, 0:00
film

Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy

Blisko 150 filmów, 70 gości, koncerty, kina plenerowe, pokazy specjalne i międzynarodowi goście – 10 sierpnia rozpoczyna się 26. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu.
Wiceminister Jan Szyszko odpowiada na zarzuty ws. KPO

Afera KPO. Jachty, sauny i wirtualne strzelnice za unijne dotacje. Premier zapowiada kontrole

Po opublikowaniu mapy beneficjentów KPO wybuchła polityczna burza. W sieci pojawiły się przykłady dotacji na zakupy, które zdaniem wielu nie mają nic wspólnego z celem programu. Są już pierwsze dymisje, a rząd zapowiada dokładne kontrole i zwroty źle wydanych pieniędzy. Choć, jak twierdzą rządzący, to tylko 0,5 proc. całej wartości KPO, które trafią do Polski, to spowodowało to olbrzymie zamieszanie krajowej polityce. Absurdy są też w naszym województwie.
Jarosław Milcz nie będzie w nowym sezonie strzelał już goli dla Lublinianki

Lublinianka bez Jarosława Milcza. "Każdy trener ubolewałby nad taką stratą"

Jedni grają i strzelają gole nawet po czterdziestce, jak Wojciech Białek. Inni decydują się za to zawiesić buty na kołku, chociaż dopiero dobijają do trzydziestki. Na drugą opcję zdecydował się niedawno Jarosław Milcz, który jako zawodnik Lublinianki w poprzednim sezonie został królem strzelców wyprzedzając właśnie popularnego „Białego”.

Najnowsze
Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

17:09 Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

16:47

Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra (relacja na żywo)

16:19

Policja zabezpieczyła 23 kilogramy narkotyków o wartości blisko miliona złotych

15:48

Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

15:21

Startuje bialska klasa okręgowa. Kto powalczy o awans?

15:20

Znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

14:51

W Puławach ktoś się wzbogacił. Milion ze zdrapki Lotto

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

Kibice liczą w piątek na kolejne efektowne zwycięstwo Orlen Oil Motoru

Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra (relacja na żywo)

Policja zabezpieczyła 23 kilogramy narkotyków o wartości blisko miliona złotych

Policja zabezpieczyła 23 kilogramy narkotyków o wartości blisko miliona złotych

Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

LKS Milanów powinien być jedną z drużyn, która w nowym sezonie będzie walczyć o czołowe lokaty

Startuje bialska klasa okręgowa. Kto powalczy o awans?

Znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

Znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

Kibice liczą w piątek na kolejne efektowne zwycięstwo Orlen Oil Motoru

Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra (relacja na żywo)

Policja zabezpieczyła 23 kilogramy narkotyków o wartości blisko miliona złotych

Policja zabezpieczyła 23 kilogramy narkotyków o wartości blisko miliona złotych

Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

LKS Milanów powinien być jedną z drużyn, która w nowym sezonie będzie walczyć o czołowe lokaty

Startuje bialska klasa okręgowa. Kto powalczy o awans?

Znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

Znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy
film

Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Karol Nawrocki obejmuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP
film

Karol Nawrocki obejmuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

film
Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film
tylko u nas

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film
NASZA AKCJA

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film
zdjęcia, wideo

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy
film

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego
film
Dzień Wschodzi

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego
film
Dzień Wschodzi

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego

320 kilometrów do Jasnej Góry. Niedługo rusza pielgrzymka z Lublina
film

320 kilometrów do Jasnej Góry. Niedługo rusza pielgrzymka z Lublina

Tatary z nową jakością
film
WTOREK NA DZIELNI

Tatary z nową jakością

Kiedy AI zastąpi lekarzy? To oni nad tym pracują
film

Kiedy AI zastąpi lekarzy? To oni nad tym pracują

Ile wody nam zostało? Z pewnością powinniśmy ją oszczędzać
film

Ile wody nam zostało? Z pewnością powinniśmy ją oszczędzać

Foto
Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

galeria
Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo
galeria

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą
galeria
ZDJĘCIA

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było
galeria

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek
galeria
ZDJĘCIA

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów
galeria

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal
galeria

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”
galeria

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”

Oni mają dobrego nosa. Czworonożni funkcjonariusze lubelskiej policji pokazywali swoje umiejętności
galeria
ZDJĘCIA I WIDEO

Oni mają dobrego nosa. Czworonożni funkcjonariusze lubelskiej policji pokazywali swoje umiejętności

Leczenie endometriozy kompleksowo i na NFZ. Lubelska placówka jedną z ośmiu w Polsce
galeria

Leczenie endometriozy kompleksowo i na NFZ. Lubelska placówka jedną z ośmiu w Polsce