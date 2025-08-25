Za drogo za paliwo. Protestują i nie tankują

- Nie tankujemy paliwa w łęczyńskich stacjach- apelują organizatorzy protestu, który rusza w poniedziałek. Zdaniem inicjatorów, ceny paliw na łęczyńskich stacjach są zawyżone w porównaniu do innych miast regionu.
- Większość zmotoryzowanych mieszkańców powiatu łęczyńskiego doświadcza ponadprzeciętnych cen na stacjach paliw w Łęcznej- uważa Tomasz Wójcik, mieszkaniec powiatu łęczyńskiego, który zainicjował protest. Ma potrwać od 25 sierpnia do 31 sierpnia.
Zachęca, by w tym czasie zaplanować zatankowanie pojazdów – ale nie w Łęcznej. - Niech presja braku popytu zacznie już działać. Wiadomo, że są sytuacje awaryjne, ale takich sytuacji można uniknąć przy odpowiednim planowaniu- uważa Wójcik.
W jego ocenie, różnica w cenie wynosi nawet kilkadziesiąt groszy na litrze benzyny czy gazu LPG w stosunku do pobliskich miast, Lublina, czy Lubartowa. Zdaniem inicjatora, ceny na stacjach już zaczęły spadać po zapowiedzi protestu.
Porównanie cen paliw
W Łęcznej:
ON: 6,15 zł/l (pod Chełmem: 5,82 zł/l)
LPG: 2,81 zł/l (w Łuszczowie: poniżej 2,50 zł/l)
W innych miejscowościach:
Lubartów: ON – 5,83 zł/l na Orlenie
Łuszczów: LPG – poniżej 2,50 zł/l
