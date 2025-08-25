Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Za drogo za paliwo. Protestują i nie tankują

Autor: Zdjęcie autora oprac. eb
(fot. Facebook/ organizatorzy)

- Nie tankujemy paliwa w łęczyńskich stacjach- apelują organizatorzy protestu, który rusza w poniedziałek. Zdaniem inicjatorów, ceny paliw na łęczyńskich stacjach są zawyżone w porównaniu do innych miast regionu.

- Większość zmotoryzowanych mieszkańców powiatu łęczyńskiego doświadcza ponadprzeciętnych cen na stacjach paliw w Łęcznej- uważa Tomasz Wójcik, mieszkaniec powiatu łęczyńskiego, który zainicjował protest. Ma potrwać od 25 sierpnia do 31 sierpnia.
Zachęca, by w tym czasie zaplanować zatankowanie pojazdów – ale nie w Łęcznej. -  Niech presja braku popytu zacznie już działać. Wiadomo, że są sytuacje awaryjne, ale takich sytuacji można uniknąć przy odpowiednim planowaniu- uważa Wójcik.

W jego ocenie, różnica w cenie wynosi nawet kilkadziesiąt groszy na litrze benzyny czy gazu LPG w stosunku do pobliskich miast, Lublina, czy Lubartowa. Zdaniem inicjatora, ceny na stacjach już zaczęły spadać po zapowiedzi protestu.

Porównanie cen paliw

W Łęcznej:

ON: 6,15 zł/l (pod Chełmem: 5,82 zł/l)

LPG: 2,81 zł/l (w Łuszczowie: poniżej 2,50 zł/l)

W innych miejscowościach:

Lubartów: ON – 5,83 zł/l na Orlenie

Łuszczów: LPG – poniżej 2,50 zł/l

Kopalnia "Bogdanka"

Inwestycje i rozwój. LW Bogdanka z nową Strategią ESG

Trwają dożynki w Zawieprzycach

W Zawieprzycach bawią się na dożynkach powiatowych. Wieczorem zagra Skolim

Maszyniści mają dość. Szykują się ogólnopolskie protesty

Maszyniści mają dość. Szykują się ogólnopolskie protesty

Od 28 lipca do 1 sierpnia w całym kraju odbędą się protesty kolejarzy. Pikiety zaplanowano również w województwie lubelskim – m.in. w Lublinie i Styrzyńcu. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zapowiada stanowczy sprzeciw wobec polityki rządu, która – ich zdaniem – spycha kolej na boczny tor.
