Co dalej z małym Zdzisiem? "Jesteśmy dobrej myśli"

0 A A

Państwo Szyszkowscy z gminy Firlej niemal codziennie jeżdżą do lubartowskiego szpitala, by zobaczyć się z synem. Ten może trafić do rodziny zastępczej (fot. M. Szyszkowski)

Państwo Szyszkowscy z Sobolewa w gminie Firlej wciąż walczą o prawo do opieki nad synem. Zgodnie z postanowieniem sądu dziecko ma trafić do rodziny zastępczej. Powodem są obawy urzędników o to, czy rodzice dadzą sobie radę i zapewnią odpowiednie warunki do życia.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować