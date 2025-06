Poważny wypadek w Firleju. Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z osobówką

Sklep w sklepie – czym jest idea „shop in shop” i dlaczego jest tak popularna?

„Shop in shop” stanowi jedną z koncepcji handlu detalicznego, w której właściciel marki bądź sklepu zajmuje przestrzeń u innego przedsiębiorcy, po to by promować swoje produkty. Strategia handlowa ma za zadanie przynieść korzyść zarówno właścicielom dużych sklepów, jak i markom, które wynajmują daną przestrzeń – pozwala bowiem na rozszerzenie oferty bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów związanych z otwarciem własnego, oddzielnego punktu sprzedaży.